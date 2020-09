Nella tana dei lupi/ Video, su Rai 3 il film con Gerard Butler (oggi, 6 settembre)

Nella tana dei lupi va in onda oggi, 6 settembre 2020, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Per questo thriller poliziesco, drammatico e in alcuni momenti crudo, si sono scomodate case di produzione spagnole ed inglesi come G-BASE, Diamond Film Productions e Tucker Tooley Entertainment, una triade produttiva che ha investito mezzi e credibilità in questo bel soggetto di Paul Scheuring (‘The experiment’) assieme al regista del film, anch’esso americano, giovane cineasta nato nel 1970 con pochissimi film all’attivo, ma di qualità come “l’action movie” datato 2003 ‘ll risolutore (A Man Apart)’, protagonista Vin Diesel.

Nel cast l’ottimo Gerard Butler, attore abituè nel cinema d’azione, anche brillante, non per forza serioso, da ricordare per ‘Tomb Raider – La culla della vita (Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life)’ accanto alla bellissima Angelina Jolie, ‘Il cacciatore di ex (The Bounty Hunter)’ ancora al fianco di una bellissima del cinema, della Jolie rivale, Jennifer Aniston, ex moglie di Brad Pitt. Assieme a Butler un cantante che se si tratta di “rappare” non ne sbaglia una, se si tratta di recitare … funzione anche nel cinema! 50 Cent è Levi Enson ‘Nella tana dei lupi’ e per il rapper newyorkese non è la prima assoluta davanti alla cinepresa (videoclip ovviamente a parte).

Ad esempio è presente in tutto il trittico ‘Escape Plan – Fuga dall’inferno (Escape Plan)’ assieme a Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger e in tanti altri ruoli dove gli si chiede, un luogo comune, di esaltare la sua figura di ‘street man’, uomo di strada.

Nella tana dei lupi, la trama del film

Ecco la trama de Nella tana dei lupi. Ray Merrimen è boss di una squadra di rapinatori spietati e specializzati, la quale però commette un errore fatale. Dopo essersi infatti impadroniti di un furgone portavalori blindato, la gang si lascia cogliere di sorpresa quando una guardia spara accidentalmente un colpo innescando una reazione a catena che da inizio ad una sparatoria che poteva essere evitata con maggiore sangue freddo. Merrimen è, senza saperlo, sotto gli occhi e lo studio di un detective della polizia, Nick “Big Nick” O’Brien, il quale, interrogando con caparbietà un barista della downtown, riesce a scoprire che il rapinatore sta puntando al colpo della vita: nientemeno che la Federal Reserve, il porcellino dei risparmi di tutti gli States.

Iniziano quindi le ispezioni alla Federal: Merrimen ottiene la divisa di addetto alle pulizie per poter girare indisturbato e capire quali percorsi utilizzare, studiare le telecamere, insomma progettare il colpo con calme e con scarse probabilità d’errore, ma non sa che Nick “Big Nick” O’Brien è sulle sue tracce, ciò gli costerà, manco a dirlo, fatale.

Video, il trailer del film Nella tana dei lupi





