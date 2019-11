Nello Mariani, marito di Elena Marinucci/ Uno dei giovani e storici esponenti del Partito Socialista Italiano

CHI È NELLO MARIANI?

Nello Mariani è considerato ancora oggi uno dei giovani e storici esponenti del Partito socialista italiano, che gli permetterà di diventare parlamentare dal ’58 al ’78. Una vita spesa nella politica, anche in qualità di avvocato. Un ruolo che ricoprirà anche la moglie Elena Marinucci, sposata nel ’51. L’onorevole morirà nel 2009 a causa di un infarto, mentre si trova a Vasto, la cittadina abruzzese in cui si era trasferito in seguito al sisma del precedente aprile, ricorda il sito NoiVastesi. La tragedia però ritornerà a bussare a casa Mariani alcuni anni più tardi, quando il figlio Paolo esalerà l’ultimo respiro dopo una lunga malattia. Entrambi, così come la Senatrice, sono sempre stati visiti dagli italiani come simbolo di dedizione per la patria, per il mondo della politica e per aver contribuito a fare la storia dello Stivale.

NELLO MARIANI, LA CARRIERA IN COMUNE CON LA MOGLIE

Una vita spesa anche nella Giurisprudenza quella dell’Onorevole, che si laurea come avvocato nel ’45, prima ancora di diventare consigliere comunale l’anno successivo. “Di grande spessore umano era Nello Mariani, un avvocato prestato alla politica. Ha abbandonato l’avvocatura ma era un grande penalista con umanità e dialettica”, dichiarerà molti anni dopo l’avvocato Marcello Russo a Il Centro. Più volte deputato, unito alla futura moglie per la sua natura socialista, Nello Mariani aprirà in qualche modo la pista alla consorte Elena Marinucci perché prenda il suo posto nello studio legale di famiglia e diventi in seguito Senatrice. Oggi, sabato 9 novembre 2019, Elena Marinucci sarà ospite di Le Ragazze nella prima serata di Rai 3. L’amore per la legge però non sarà solo un punto in comune fra l’Onorevole e la sua futura compagna di vita, ma anche quasi un segno del destino.

NELLO MARIANI E L’IMPEGNO PER L’AQUILA

Elena Marinucci, all’epoca delle loro nozze alle prese con i primi passi nel Partito socialista, è infatti la sorella dell’avvocato Bernardino Marinucci. Il destino non unirà le due famiglie solo in vita, ma anche verso la fine della stessa. Nel giro di sette anni, la Senatrice infatti dovrà fare i conti con la perdita del marito Nello, scomparso nel 2009, con quella del fratello, avvenuta nel giugno di tre anni fa, e quella del figlio Paolo, morto a distanza di pochi mesi da Bernardino. Lo scomparso Nello inoltre non verrà ricordato solo per la sua militanza nella politica italiana, ma in particolare per l’impegno nei confronti della sua città natale, L’Aquila. “Nello Mariani entrò giovanissimo nella giunta Chiarizia”, sottolinea il giornalista Nello Avellani in un articolo, aggiungendo anche che l’Onorevole si contrapporrà negli anni Cinquanta alla situazione di controllo del moderato Lorenzo Natali. “Potette fino ad un certo punto contrastare con la sua elezione a deputato nel 1958”, ricorda ancora il giornalista.



