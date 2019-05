Nemiche per la pelle/ Su Rai 1 il film con Claudia Gerini (oggi, 29 maggio 2019)

Nemiche per la pelle andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi mercoledì 29 maggio a partire dalle ore 21:15. Si tratta di un film italiano che è stato realizzato nel 2016 dalla casa cinematografica MYmovies in collaborazione con Sky Cinema e Rai Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Good Films. La regia del film è stata affidata a Luca Lucini con soggetto sviluppato da Margherita Buy, Francesca Manieri e Doriana Leondeff mentre la sceneggiatura è stata adattata da queste ultime due. Il montaggio è stato realizzato da Massimo Fiocchi, le musiche della colonna sonora sono state eseguite da Fabrizio Campanelli mentre i costumi di scena sono frutto del lavoro di Roberta Ciotti e Monica Celeste. Nel cast figurano Claudia Gerini, Margherita Buy, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi e Gigio Morra.

Nemiche per la pelle, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Nemiche per la pelle. In un quartiere Popolare di Roma due donne che si sono sempre odiate per ovvi motivi sono costrette a dover collaborare per via di un clamoroso scherzo del destino. Lucia è la prima ed ex moglie di Paolo che nell’ultima parte della propria vita ha vissuto al fianco di Fabiola ossia la sua attuale moglie. Per via di un brutto incidente improvvisamente l’uomo muore lasciando in eredità alle due donne affinché se ne prendano cura un piccolo figlio chiamato Paolo Junior. Come detto in precedenza tra le due donne non è mai corso buon sangue non solo perché hanno dovuto condividere lo stesso uomo in una piccola fetta della loro esistenza ma anche perché il loro carattere è completamente differente. Per via del lascito del loro ex marito si trovano quindi costrette a dover condividere la casa e soprattutto la gestione del piccolo bambino del quale inizialmente nessuna delle due sembra essere intenzionata ad occuparsene. Tuttavia con il passare del tempo inizia a nascere un profondo sentimento materno nei confronti del bambino sia da parte di Lucia che da parte di Fabiola. La cosa invece di far nascere un ulteriore astio tra le due donne magari sfociando in una possibile battaglia legale per ottenere la custodia esclusiva del bambino permette tuttavia di smussare i motivi di contrasto e soprattutto scoprirsi particolarmente amiche. Insomma per le due donne la presenza del piccolo Paolo sarà motivo di rivalsa verso un passato trascorso erroneamente tra tantissimi litigi e motivi di astio. Alla fine quindi si ritroveranno a remare nella stessa direzione per raggiungere finalmente la felicità che il bambino decisamente merita.

