Nemo Bandera muore ne Il Patriarca 2 ucciso da Ferro? Anticipazioni sull’ultima puntata

Manca poco al gran finale di stagione de Il Patriarca 2 in onda questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Canale5. Stando alle anticipazioni sull’ultima puntata ci sarà la resa dei conti finale tra Nemo Bandera e Raoul Morabito. Entrambi cercheranno alleati in Calabria per sferrare il colpo decisivo all’avversario e la loro sfida raggiungerà il suo punto culminante in un modo imprevedibile. Tuttavia l’imprenditore e narcotrafficante ha un altro nemico contro il quale lotta da tempo: l’Alzheimer.

Nemo Bandera muore ne Il Patriarca 2 ucciso da Ferro? Stando alle anticipazioni scioccanti sembra proprio che sia questa la triste fine del protagonista che ha il volto di Claudio Amendola. Ma come è possibile che il patriarca sia ucciso dal suo collaboratore più onesto e fedele che considera come un fratello? In realtà Ferro sarà costretto ad ucciderlo per onorare una promessa fattagli tempo prima. Chi ha seguito la prima stagione ricorderà che quando Nemo ha scoperto di avere l’Alzheimer ne ha parlato subito con Ferro (Michele De Virgilio) e gli ha anche chiesto di ucciderlo qualora la malattia avanzasse in modo invalidante per lui.

Perché Ferro uccide Nemo Bandera ne Il Patriarca 2? Spiegazione del finale

Le anticipazioni sull’ultima puntata della fiction di Canale 5 svelano come finisce Il Patriarca 2. La serie italiana, infatti, è il fedele adattamento di quella spagnola dal titolo Vivir sin permiso e si concluderà con Nemo seduto sulla spiaggia mentre ha delle allucinazioni su Ada, la madre della primogenita Lara. La donna, morta molti anni prima lo chiamerà tra le onde. A questo punto giungerà Ferro che capirà che è ormai l’uomo è uscito dalla realtà e non ricorda più nulla non riuscirà neanche a ricordarsi il nome dei suoi figli. In lacrime Ferro, dopo aver capito che la malattia ha completamente stravolto l’amico fraterno, manterrà la promessa fatta tempo prima ed ecco svelato perché Ferro uccide Nemo Bandera ne Il Patriarca 2. Anche le parole del cast lasciano presupporre che il finale sia questo. Di recente Neva Leoni in un’intervista a Lavocedelloschermo ha rivelato: “Avremo una conclusione di stagione, ma se si vorrà andare a esplorare ci sarà modo di farlo e sono davvero curiosa di capire che cosa potrebbe succedere a questi personaggi in un’ipotetica terza stagione. Ma non posso dire di più…” Ed anche Claudio Amendola, a Fanpage.it, ha lasciato intuire la morte del suo personaggio: “Raccontiamo la storia di un uomo abituato a vincere, di un uomo forte, di un Patriarca, che nella prima scena della prima stagione scopre di avere quella terribile malattia che è l’Alzheimer.”