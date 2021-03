Neonato ustionato a Napoli: oggi interrogata la mamma/ “Il bimbo sta meglio e mangia”

Giungono buone notizie in merito alle condizioni fisiche del neonato di Napoli ricoverato lo scorso 16 marzo dopo essere stato ustionato sulla parte frontale del corpo. Il piccolo sta meglio e sta reagendo bene alle cure. Ad aggiornare la situazione è il programma di Rai Uno, Storie Italiane, attraverso l’inviato dal Santobono, Vittorio Introcaso: “Il bimbo sta meglio – ha spiegato in diretta tv – è stato estubato e si sta ora alimentando, le infermiere stanno nutrendo il bambino con il biberon e il latte”. Stamane atteso l’interrogatorio della madre: “Oggi alle ore 11 la donna sarà sentita dagli inquirenti e sarà affiancata dal proprio avvocato. Gli inquirenti vogliono capire cosa è successo a questo bambino dopo la sua nascita, il 12 marzo, e cosa è successo fra il 12 e il 16 quando il bimbo è stato ricoverato al Santobono con escoriazioni gravissime”.

E’ stato convalidato il fermo in carcere dei genitori, accusati di maltrattamenti continuati in concorso, abbandono di minori e lesioni aggravate. Non è ancora chiaro però a cosa siano dovute le ustioni riscontrate: “I dottori ci hanno sempre invitato alla cautela da questo punto di vista e oggi si cercherà di capire attraverso questo interrogatorio che cosa è successo. Bisognerà stabilire perchè questo bambino è stato maltrattato e trovato in queste condizioni”.

NEONATO USTIONATO A NAPOLI: “OGGI SI CERCHERA’ DI CAPIRE DI PIU’ COSA SIA SUCCESSO”

“Oggi si cercherà di capire cosa è successo – ribadisce Vittorio Introcaso di Storie Italiane – si è parlato di varichina, di ferri, di acqua bollente, ma non abbiamo la certezza: oggi si cercherà di capire perchè questo bimbo è stato maltrattato. Ricordiamo che la donna si era barricata in casa, sono stati chiamati i carabinieri e i vigili del fuoco per aprire la porta, e il bimbo è stato tratto poi in salvo, ma cosa è successo ancora non abbiamo la certezza”. Una vicenda che fa discutere in quanto la famiglia ha già un background ben noto alle autorità: “E’ una vicenda tutta da chiarire soprattutto per il bakcground della coppia a cui erano stati portati via altri due figli; la signora soffre di problemi psichiatrici ed è stata ricoverata con delle lacerazioni alle braccia. Oggi sarà ascoltata in video conferenza con il suo avvocato”.

