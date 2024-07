Nero a metà 3, anticipazioni puntata 29 luglio in replica e dove siamo rimasti

Nella prima serata di lunedì 29 luglio 2024 sulle frequenze di Rai Uno va in onda il secondo appuntamento con la terza stagione della serie televisiva Nero a metà. Una produzione italiana che vede la regia Claudio Amendola ed Enrico Rosati Con un cast estremamente ricco che prevede oltre allo stesso Claudio Amendola anche Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Fortunato Cerlino, Daphne Scoccia, Gianluca Gobbi e Miguel Gobbo Diaz.

Nel precedente appuntamento ci sono state diverse circostanze in cui gli uomini di polizia hanno dovuto portare avanti le loro indagini. Malik si è occupato degli spostamenti da parte di Clara che è andata avanti e indietro tra Ginevra e Roma. Ci sono tanti altri fatti che riguardano Clara e soprattutto il suo comportamento che sono piuttosto incomprensibili. Inoltre si scopre che Clara era venuta già In diverse occasioni a Roma per incontrare una misteriosa donna che ora sembra essere morta.

Nero a metà 3, anticipazioni: continuano le indagini sulla scomparsa di Clara

Gli agenti di polizia continuano ad occuparsi della misteriosa scomparsa di Clara e soprattutto vogliono cercare di individuare l’identità del corpo senza vita di quella che sembra essere stata una ballerina. Gli agenti riescono a ricostruire alcuni fatti salienti e nello specifico che la donna probabilmente ha avuto dei rapporti con Carlo e con lo stesso Malik durante la loro frequentazione in un locale conosciuto con il nome di Nite Owl. La questione si fa sempre più complicata perché emerge da un report investigativo che il locale in questione fa capo ad un personaggio poco raccomandabile di nome Alfio il quale sembra essere invischiato in un giro internazionale di spaccio di cocaina. È una questione fondamentale ed essenziale per il benessere della città.

In questa vicenda avrà un ruolo importante anche Cantabella che seppur senza il benestare di Carlo decide di portare avanti delle indagini per far emergere le responsabilità e il collegamento tra il locale e la scomparsa di Clara. Tuttavia ci sono anche altre questioni di cui la scuola di polizia deve farsi carico e nello specifico occorre ricostruire i fatti relativi all’uccisione di un prete. Ci sono varie piste da vagliare in ragione di un omicidio gestito con l’utilizzo di un colpo di pistola. Sul luogo dell’assassinio Ci sono diversi agenti e in particolare arriva anche Elisa che è il nuovo capo della polizia scientifica e che tra l’altro ha avuto un passato burrascoso con Bragadin. Carlo nel frattempo ha come principale obiettivo quello di ritrovare Clara e porta avanti personalmente le indagini che gli permettono di arrivare in una zona periferica della città, praticamente in piena campagna lontano dal caos. La sua ricostruzione sembra essere quella giusta e infatti all’interno di un casale ormai abbandonato vengono rinvenute delle tracce di sangue. Le tracce di sangue sono piuttosto inquietanti perché potrebbero lasciar presagire dei problemi di salute di Clara e probabilmente anche dei maltrattamenti. A questo punto gli agenti di polizia sanno che devono accelerare il percorso delle indagini per evitare di ritrovare lunghe il proprio cammino un nuovo omicidio. Che cosa vuol dire quel sangue? Clara è ancora in vita oppure per lei si preannuncia un drammatico epilogo?