Questa sera – 22 luglio 2024 – su Rai Uno torna l’appuntamento con le repliche di una delle fiction più amata degli ultimi anni, Nero a metà. La terza stagione sta intrattenendo il pubblico televisivo in queste settimane estive e chiaramente l’attenzione torna al possibile seguito del titolo poliziesco nato nel 2020. La domanda più gettonata non può dunque che essere: Quando inizia Nero a metà 4?

Stando alle ultime dichiarazioni di Claudio Amendola, volto portante del cast della fiction, pare proprio che Nero a metà 4 si farà: “Con questi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara, l’ex moglie di Guerrieri… Però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura”. Queste le parole dell’attore che valgono anche succoso spunto per le anticipazioni di Nero a metà 4 e su quando inizia.

Anticipazioni Nero a metà 4: le ultime novità su cast, trama e possibile data per l’inizio delle riprese

Proseguendo con le anticipazioni, ad avvalorare ulteriormente la tesi secondo la quale Nero a metà 4 si farà è la stessa natura della fiction: trattandosi di un’opera basata da una duplice trama (orizzontale e verticale) non è difficile desumere come siano innumerevoli gli spunti possibili per dare un seguito alle vicende raccontate nelle tre stagioni precedenti.

A dispetto della positività delle anticipazioni su Nero a metà 4 proposte in precedenza, è anche vero che ad oggi non si hanno notizie su quando inizia la quarta stagione e sul possibile cast o su un eventuale data di inizio riprese. Per questa ragione, non è possibile raccontare con certezza eventuali novità riguardo la trama e il cast di Nero a metà 4. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se il seguito della fiction si farà e quali potrebbero essere le possibili novità tra cast e produzione.