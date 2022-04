Nero a metà 3/ Anticipazioni puntata 4 aprile: Clara scompare, Carlo e Alba indagano

Nero a metà 3, la nuova stagione su Rai 1

Questa sera, lunedì 4 aprile, alle 21.25 su Rai 1 parte la terza stagione di “Nero a metà”, diretta e interpretata da Claudio Amendola, nei panni del commissario Carlo Guerrieri. La fiction, ambientata nel commissariato del Rione Monti a Roma, torna con 12 nuovi episodi, in sei prime serate. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Amendola ha parlato con molto affetto del suo personaggio: “Mi piace il suo aspetto informale, il suo essere un po’ cinico e dissacrante, stufo delle regole. E allo stesso tempo mi piace la sua integrità, è un capo severo ma capace di ironizzare, un poliziotto pulito. Ed è leggero”. Dopo le prime due stagioni dirette da Marco Pontecorvo, Amendola è passato dietro la macchina da presa: “Il regista Marco Pontecorvo era impegnato e siamo partiti senza di lui, così la casa di produzione Cattleya mi ha offerto la possibilità di girare i primi episodi. Mi piace e mi appaga fare il regista, anche per il mio ego smisurato: ho detto subito di sì. È bello, hai la possibilità di studiare e raccontare le psicologie di tutti i personaggi, di entrare nei particolari”. Al fianco di Claudio Amendola nella fiction “Nero a metà 3” ritroviamo Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti e Margherita Vicario.

Miguel Gobbo Diaz/ "Orgoglioso di essere il primo ispettore nero in Tv, ci voleva!"

Nero a metà 3, anticipazioni episodio “Segreti e bugie”: la trama

Nel primo – doppio – episodio di “Nero a metà 3” dal titolo “Segreti e bugie” Clara (Margherita Laterza), la prima moglie di Carlo (Claudio Amendola), scompare il giorno in cui esce dal carcere per passare agli arresti domiciliari a casa della figlia Alba (Rosa Diletta Rossi). Dalle indagini emerge che la donna si è allontanata su un’auto. Alba pensa che la madre sia stata rapita, mentre Carlo è convinto che sia fuggita volontariamente. Nel frattempo, Bruno e Alice, la seconda famiglia di Clara, arrivano a Roma e Alice riconosce l’uomo che ha portato via Clara: lo ha visto parlare con la madre due anni prima. Il caso della scomparsa di Clara si rivela sempre più intricato e Carlo non riesce a trovare risposte. Bragadin scopre sul computer di Clara delle foto di una donna con una valigia, scattate alla stazione Termini, ma anche questa pista si rivela un buco nell’acqua…

