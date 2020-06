Nero a metà/ Anticipazioni 16 giugno: Carlo finisce in manette! (Replica)

NERO A METÀ, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 16 giugno 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Nero a metà in replica. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Viva gli sposi” e “Le verità nascoste“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Malik (Miguel Gobbo Diaz) informa i superiori che la donna al fianco di Boschi è Clara, la moglie di Guerrieri (Claudio Amendola). I due sono stati amanti per qualche tempo e Malik sospetta che l’Ispettore abbia fatto tutto per proteggere la figlia. Alba (Rosa Diletta Rossi) riferisce poi a Malik di essere rimasta delusa dal suo comportamento e decide di interrompere. La Di Castro (Angela Finocchiaro) rivela invece alla protetta di aver intuito che fra lei e Soprani c’è qualcosa. Le due raggiungono poi una nuova scena del crimine: una ragazza è caduta dal suo appartamento e si è sfracellata all’interno di un autobus. Intanto, la Repola (Margherita Vicario) fa arrabbiare tutti quando si mette a cercare una ragazza che scappa spesso di casa e che conosceva la vittima. Dopo aver rivisto Riccardo, Alba si comporta in modo sospetto e gli lascia intuire di avere un altro. Nel frattempo, la Carta chiede l’aiuto di Elia (Roberto Citran) per il caso Bosca: l’ex dirigente decide di informare Carlo. Dopo aver seguito la pista del fidanzato, la squadra indaga sul Blue Whale. La vittima infatti voleva contrastare il fenomeno con la sua musica. Dopo aver chiesto a Malik di non cercarla ancora, Alba trova il coraggio di rivelare a Riccardo di non amarlo più.

Raggiunge poi la scena di un delitto: un ladro è stato ucciso in una gioielleria, durante il furto. Intanto, Muzo (Fortunato Cerlino) continua ad indagare sul caso Bosca e grazie ad Olga (Caterina Shulha) riceve la scheda del proiettile. Le indagini seguono invece una doppia pista: la chiave elettronica del commesso usata dalla vittima per entrare in gioielleria e alcune chiamate fra l’uomo e una ragazza cinese di un bazar vicino. Nonostante l’esame del DNA sia negativo, Carlo si scontra con la Carta: il primo non vorrebbe rilasciare un potenziale sospettato. Seguendo il suo intuito, Carlo si concentra sulle tracce di intonaco trovate sotto le unghie della vittima. Scopre così che lo scantinato della gioielleria confina con quella del bazar e che il furto era solo una copertura per mascherare le vere intenzioni del ladro. Dopo la morte del sospettato, la fidanzata confessa tutto: volevano fuggire insieme e la sua famiglia si è opposta, arrivando persino a commettere due omicidi. A caso finito, Malik e Alba si baciano e Carlo assiste alla scena con un mix di rabbia e sorpresa.

NERO A METÀ ANTICIPAZIONI DEL 16 GIUGNO 2020

EPISODIO 9, “VIVA GLI SPOSI” – La squadra indaga sull’omicidio di Hassan, alla guida di un ristorante. Malik e la Carta invece continuano ad indagare sul caso Bosca e concludono che il vero assassino è Muzo. In realtà il test balistico dimostra il contrario. Intanto, Alba scopre la verità sulla morte della madre, ovvero che si è tolta la vita dopo aver lasciato a Guerrieri un biglietto d’addio. All’interno del cofanetto che contiene la lettera c’è anche una vecchia pistola. Informato del fatto, Malik recupera l’arma.

EPISODIO 10, “LE VERITA’ NASCOSTE” – Il nuovo caso riguarda la morte di Orlando, erede di una delle famiglie più ricche di Roma. Dato che il suo patrimonio è stato devoluto al fidanzato barista, Malik e Carlo iniziano a sospettare di lui. Intanto, Guerrieri continua ad indagare su Bosca e scopre che una ragazza è morta a causa della droga di Bosca e Clara, ma dopo che entrambi erano già deceduti. Questo lo porta a credere nell’esistenza di un complice. La Carta però è già pronta con le manette: fa arrestare Carlo per l’omicidio di Bosca.



