Nero a metà/ Anticipazioni 27 maggio: Alba e Malik a letto insieme! (Replica)

NERO A METÀ, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, mercoledì 27 maggio 2020, andranno in onda due episodi in replica di Nero a metà. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Una volta di troppo” e “Una notte senza stelle“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Carlo (Claudio Amendola) insegue due spacciatori, che riescono a mettersi in fuga. Uno dei due, salito sul furgone, lascia cadere sull’asfalto un cadavere congelato. L’altro spacciatore invece, Malik (Miguel Gobbo Diaz), si imbatte in Alba (Rosa Diletta Rossi), la figlia di Carlo. Poco dopo, la moglie della vittima denuncia la sua scomparsa, senza sapere che è già morto. Si scopre così che uno dei due criminali è un dipendente dell’uomo ucciso. Più tardi, Carlo ha un incontro segreto con Cristina (Alessia Barela), l’edicolante con cui ha una relazione da diverso tempo. Preferisce però non dire ancora nulla ad Alba. In seguito, Carlo viene informato di dove si trova Malik e lo ferma con un pugno prima che possa scappare. Malik confessa a quel punto di essere un vice questore sotto copertura per un’operazione dell’Antidroga. L’interrogatorio del criminale però non porta da nessuna parte. Quando la Polizia riaccende il telefono, la moglie della vittima riceve un suo videomessaggio, creato poco prima di morire. Carlo e Malik continuano ad indagare sul delitto del furgone, ma i due continuano a cozzarsi. Carlo e Muzo (Fortunato Cerlino) infatti non vedono di buon occhio le persone di colore, come una donna maltrattata al centro di un nuovo caso. Malik si infuria e dopo non aver trovato posto per la ragazza, decide di farla entrare nel centro gestito dalla madre Alice (Sandra Ceccarelli).

Quella sera, Malik decide di indagare per conto suo e finisce in un capannone in cui trova un cadavere ricoperto di calce. Poco dopo, un uomo lo getta in una buca e lo rinchiude. Poi apre l’acqua per farlo annegare. Il cellulare di Malik non prende e non riesce a chiedere aiuto. Nel passato, Malik è solo un bambino quando cade in acqua dopo che la barca con i rifugiati viene colpita. Il piccolo viene salvato, ma la madre lasciata in acqua a morire. Nel presente, Malik teme per la propria vita e Carlo riesce a salvarlo appena in tempo. Alba invece compra un mazzo di fiori per l’anniversario della morte della madre e lo getta in acqua con Carlo. Non sa che il padre le sta nascondendo la verità su quanto accaduto alla donna.

NERO A METÀ ANTICIPAZIONI DEL 27 MAGGIO 2020

Scopriamo le anticipazioni di Nero a metà di oggi per gli episodi “Una volta di troppo” e “Una notte senza stelle“:

EPISODIO 3, “UNA VOLTA DI TROPPO” – Una valigia cade in aeroporto e si scopre che all’interno c’è il corpo di una ragazza ucraina, uccisa per strangolamento. Si scopre che la vittima, Irina, lavorava da alcuni anni a Roma e che aveva una relazione con il suo capo, da cui aveva avuto un bambino. Il piccolo però è stato affidato ad un altro uomo. Intanto, Santagata decide di andare in pensione e cede il suo posto alla sua sostituta.

EPISODIO 4, “UNA NOTTE SENZA STELLE” – Una suora viene accoltellata mentre si trova in un sexy show. Il primo ad essere sospettato è Ronald, uno spacciatore della casa famiglia. La squadra però pensa che dietro ci sia molto di più. Intanto, Micaela Carta prende il posto di Elia: ha una relazione con Malik, che entrambi tengono segreta. Muzo invece continua ad avere dei problemi fisici che cerca di nascondere, mentre Alba cede al fascino di Malik e finisce a letto con lui.



