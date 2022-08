Nerve/ Su Rai 2 il film con Emma Roberts e Dave Franco

Nerve, film di Rai 2 diretto da Henry Joost e Ariel Schulman

Nerve andrà in onda oggi, martedì 30 agosto, a partire dalle ore 23.50 su Rai 2. Thriller di avventura del 2016 con la regia di Henry Joost e Ariel Schulman.

Nerve è un film per ragazzi, tratto dall’omonimo romanzo di Jeanne Ryan. Al centro della vicenda, ambientata ai giorni nostri, vi sono due giovani ragazzi coinvolti in una serie di competizioni all’interno di un social game on line chiamato Nerve. Nel cast: Emma Roberts interpreta la protagonista Venus, detta Vee, mentre Dave Franco è Ian, poi ci sono Miles Heizer (Tommy), Emily Meade (Sydney), Machine Gun Kelly (Ty).

Nerve, la trama del film

Leggiamo la trama di Nerve. Venus è una giovanissima ragazza, con il nikename di Vee, che si appresta a lasciare casa per intraprendere gli studi universitari presso la California Institute of the Arts. A un certo punto viene invitata dalla sua miglior amica, Sydney, a partecipare ad un gioco online illegale chiamato Nerve. Sul web i ragazzi partecipano come giocatori o come osservatori. La strana competizione consiste nell’eseguire una serie di prove e sfide, spesso umilianti e a volte anche estreme e pericolose, ubbidendo alle fantasie degli spettatori virtuali.

Le regole del gioco non solo impongono al giocatore di riprendere con il cellulare il momento della prova, che poi verrà visualizzato sul web, ma anche di non parlare mai di Nerve, soprattutto con le forze dell’ordine. Vee accetta la sfida di Sydney e si lascia coinvolgere all’interno del social game online. Tra le prime sciocche richieste di Nerve, le viene proposto di baciare uno sconosciuto. È così che conosce Ian con cui si svolgeranno tutta una serie di imbarazzanti e pericolose sfide che le consentiranno via via di raggiungere fama e successo all’interno della comunità di Nerve.

Fino a quanto si spingerà Vee estraniandosi poco per volta dalla realtà?

