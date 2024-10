Nese Baykent, chi è l’attrice di Endless Love divenuta popolare in Italia

Tra gli ospiti di oggi sabato 5 ottobre 2024 di Verissimo troveremo Nese Baykent, attrice che negli ultimi mesi ha spopolato grazie alla serie campione di ascolti Endless Love su Canale Cinque. Oggi per la prima volta Nese Baykent coglierà l’occasione di presentarsi al pubblico italiano attraverso un’intervista a Verissimo, il programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin, l’attrice che interpreta Vildan nella serie Mediaset coglierà l’occasione per dire qualcosa di più non solo sulla sua carriera, ma anche dal punto di vista personale e privato.

Nese Baykent vanta una carriera di tutto rispetto e la sua prima partecipazione in un film risale al 2001 e poi nella serie Yeraltında Dünya Var, anche se il successo vero e proprio è arrivato nei mesi scorsi in Italia grazie a Endless Love e adesso il pubblico non vede l’ora di sapere qualcosa di più su di lei.

Nese Baykent, la carriera dell’attrice turca: dove l’abbiamo vista

Sono tanti i progetti a cui l’attrice che presta il volto a Vildan in Endless Love ha preso parte, un curriculum di tutto rispetto, dal debutto nel film Yeraltında Dünya Var risalente al 2001; Kınacılar Konağı, 2008; Unutma Beni, 2008–2015; Beni Affet, 2011; Şefkat Tepe, 2013; Deniz Yıldızı, 2013–2015 e Beni Deli Etme, 2013.

E non è finita qui, visto che Nese Baykent ha poi partecipato a tantissimi altri film prima di esplodere con Endless Love anche nel Bel Paese: Kurt Seyit ve Şura, 2014; Kara Sevda, 2015–2017; Şahin Tepesi, 2018; Afili Aşk, 2019–2020; Baş Belası, 2021 e Kısmet, 2023. Ancora prima del successo recente su Canale Cinque, l’artista ha preso parte a La ragazza e l’ufficiale, mentre in Endless Love veste i panni di Vildan, una donna forte e in carriera ma che ha subito uno scossone nel corso della sua vita e da qui il personaggio inizia una fase nuova e piena di ribaltoni.

