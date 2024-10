Anticipazioni Endless Love, puntate dal 5 al 9 ottobre 2024: Zeynep smascherata fugge disperata

Continuano le vicende di Kemal, Nihan e di tutti gli altri protagonisti che gravitano attorno alla dizi turca. A partire dalla prossima puntata ci sarà un cambiamento di programmazione, Endless Love andrà in onda giovedì 10 ottobre 2024 e non venerdì 11. Mediaset ha deciso di rivoluzionare il suo palinsesto e così la fiction turca si sposerà nella serata di giovedì per sfidare le fiction di punta di Rai1, a partire dal 17 ottobre, infatti, tornerà in onda Don Matteo con Raoul Bova. Il Grande Fratello di Alfonso Signorini, nel frattempo, perde il raddoppio settimanale e andrà in onda solo il lunedì in prima serata.

Dopo aver svelato tutti i cambiamenti di programmazione non resta che sbirciare nelle anticipazioni Endless Love delle prossime puntate sino al 10 ottobre 2024. Dopo aver scoperto che Asu ed Emir sono sorella e fratello, Kemal inizia a sospettare che la giovane trami alle sue spalle e, insieme a Nihan, attuerà un piano per smascherarla. Si rifidanzerà con lei ed i due si sposeranno. Il pomeriggio stesso daranno una cena con la famiglia Soydere in cui diranno di essersi sposati. A questo punto, però, inizierà a diffondersi la notizia che Asu e la figlia di Mujan. Emir attaccherà il padre Galip convinto che sia stato lui a rivelare la verità ma l’uomo si dichiarerà estraneo. Il matrimonio tra Kemal ed Asu non sarà l’unico celebrato nelle prossime puntate: anche Zeynep ed Hakan annunceranno le nozze ma per quest’ultima ci sarà un’amara sorpresa.

Endless Love, anticipazioni puntata serale del 10 ottobre 2024: Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia?

Le anticipazioni Endless Love continuano rivelando che quando Zeynep e Hakan annunceranno alla famiglia Soydere di avere intenzione di sposarsi le cose non andranno come previsto. Kemal si opporrà fermamente mentre la madre Fehime rivelerà davanti a tutti che la figlia ha una relazione con Emir. Hakan sconvolto la caccerà di casa salvo poi ritornare sui suoi passi e cercare di incontrare la giovane. Sola e disperata Zeynep non accetterà l’aiuto ne del commissario ne tanto meno di Emir. Nonostante quest’ultimo sia l’uomo che ama, infatti, è stanca di essere etichettata come sua amante.

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata del 10 ottobre 2024 si scopre, infine, che la piccola Deniz avrà una febbre altissima e Nihan incolperà Emir di averle somministrato qualcosa. Si scoprirà in seguito che la febbre era dovuta dallo spuntare dei primi dentini. L’uomo metterà Nihan davanti ad un bivio, lui è intenzionato a crescere Deniz anche se non è sua figlia sta alla pittrice scegliere se dovrà comportarsi come una padre amorevole e come un patrigno cattivo. Nel frattempo Kemal, sempre più convinto che Deniz sia sua figlia farà il test del gruppo sanguigno, Emir però, prevedendo le sue mosse, manometterà i risultati. Sempre più vicino alla verità, tuttavia, Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia? L’appuntamento con la prossima puntata serale di Endless Love è eccezionalmente per giovedì 10 ottobre 2024.