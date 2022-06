Nessuna Bugia può rimanere nascosta/ Su Rai 2 il film con Maiara Walsh

Nessuna Bugia può rimanere nascosta, film di Rai 2 diretto da Jake Helgren

Nessuna Bugia può rimanere nascosta va in onda oggi, 25 giugno, a partire dalle ore 21:05 su Rai 2. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2020 sul piccolo schermo e che appartiene al genere cinematografico thriller.

A dirigere questo film ci ha pensato il produttore statunitense Jake Helgren che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura per questa pellicola. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori come Maiara Walsh, Eva Mauro, John DeLuca, Robin Rike, Mayra Leal e Jon Klaft. Le musiche sono state realizzate da Chad Rehman mentre la fotografia è stata curata da Lars Lindstrom.

Nessuna Bugia può rimanere nascosta, la trama del film

Leggiamo la trama di Nessuna Bugia può rimanere nascosta. Jules e suo marito Josh hanno un obiettivo molto chiaro nella vita. Per riuscire a fare soldi hanno trovato un metodo intelligente e ingegnoso. Infatti, il loro scopo è quello di acquistare case vecchie e poi ristrutturarle, rivendendole a un prezzo maggiore. Questo fa fruttare loro molti soldi e tale attività viene portata avanti con piacere dalla coppia di coniugi. Le case acquistate e rivendute dopo essere state ristrutturate stanno iniziando a essere molte quando accade qualcosa di insolito.

Infatti, entrambi si trovano a voler comprare una proprietà molto bella e grande, una sorta di villa sita in un ambiente molto tranquillo. Decidono di acquistare la casa ma una volta dentro si rendono conto che hanno bisogno di un interior designer per ristrutturare tutti gli ambienti e dare una nuova linfa vitale all’abitazione.

Casualmente, un giorno trovano nella cassetta postale proprio la lettera di una interior designer che si offre di poter lavorare con loro. Marito e moglie accetteranno la proposta e inizialmente tutto andrà per il verso giusto. Tuttavia, sarà solo l’inizio della fine per i coniugi che non sanno ciò che li aspetta.

