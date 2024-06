Nessy Guerra, mamma 25enne bloccata in Egitto/ A “Chi l’ha visto?” le ultime novità e i timori della famiglia

La complessa vicenda di Nessy Guerra, la mamma di 25 anni bloccata in Egitto e accusata di adulterio dall’ex Tamer Hamouda, che continua a minacciare lei e chiunque provi ad aiutarla, verrà nuovamente presa in esame da “Chi l’ha visto?” nella puntata di oggi, in cui potrebbero essere svelate delle novità. Da un lato ci sono le accuse di violenze fisiche e psicologiche nei confronti dell’ex, dall’altro c’è la versione dell’uomo, il quale respinge tutte le accuse e ribadisce di voler crescere la figlia in Egitto, quindi è contrario al ritorno in Italia; a ciò si aggiungono le accuse del padre di Nessy Guerra, che tramite il suo legale fa sapere di ritenere che l’ex della figlia faccia regolare uso di droga.

La 25enne aveva lanciato un appello, riferendo di essere stata costretta a scappare di notte con la figlia per sfuggire alle violenze dell’ex italo-egiziano, che aveva conosciuto a Genova e con cui poi si è trasferita in Egitto, ma aveva anche raccontato che l’uomo e il suocero le avevano promesso che avrebbero regolarizzato la sua posizione, per poi essere invece denunciata per adulterio.

CASO NESSY GUERRA: LE IPOTESI DELLA FAMIGLIA

Nessy Guerra ora non solo si ritrova bloccata in Egitto, ma rischia anche di finire in carcere, quindi tramite il consolato italiano ha provato a trovare un accordo con l’ex compagno, che però non sarebbe intenzionato ad arrivare a un’intesa, anzi è totalmente contrario al ritorno in Italia con la figlia. Alla luce di tutto ciò, la 25enne teme che Tamer Hamouda possa portarle via la figlia o che arrivi a fare loro del male, ma chiaramente anche la sua famiglia è preoccupata, a partire dai genitori che a turno si recano in Egitto per non lasciarla sola, ma hanno riferito anche che l’uomo avrebbe dei precedenti in Italia, dove sarebbe stato condannato per stalking e lesioni personali nei confronti di una sua ex.

Una delle ipotesi è che l’uomo abbia convinto Nessy Guerra a seguirlo in Egitto, perché aveva pensato di sfuggire in questo modo alla giustizia italiana, visto che non è ancora stata emessa la sentenza finale del processo in cui era imputato, ma comunque l’uomo continua a proclamare la sua innocenza. Nella puntata di oggi di “Chi l’ha visto?” potrebbero essere riportate, dunque, le ultime novità sulla delicata vicenda.











