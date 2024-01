Netflix aumenterà il prezzo degli abbonamenti nel 2024?/ Colosso streaming punta sulla pubblicità

Netflix è intenzionata ad aumentare i prezzi degli abbonamenti nel corso del 2024. Come si legge su Hdblog.it negli scorsi giorni l’azienda ha condiviso dati e informazioni attraverso una pubblicazione sugli azionisti, in cui ha appunto reso noti i piani per l’anno da poco iniziato. La società ha fatto sapere che è intenzionata a continuare l’incremento del costo degli abbonamenti, riflettendo gli investimenti effettuati nonché i miglioramenti del servizio. Non vengono comunque specificate le cifre, ne tanto meno le scadenze e i Paesi dove si registrerà la crescita dei listini. Si fa solamente un cenno alla vicenda dove si legge che Netflix “occasionalmente chiederà ai suoi membri di pagare un po’ di più per riflettere tali miglioramenti”.

Gemelle georgiane si ritrovano dopo anni grazie a TikTok/ Erano state separate alla nascita e vendute

Poco tempo fa l’azienda del colosso americano dello streaming ha fatto sapere che il suo piano Basic senza pubblicità verrà eliminato definitivamente in Canada e Regno Unito a partire dal secondo trimestre del 2024, quindi indicativamente fra aprile e giugno prossimi. Attualmente tale mossa ci riguarda solo marginalmente, ma in ogni caso l’intenzione di Netflix è chiara, ed è quella di spingere su abbonamenti più remunerativi, di conseguenza non è da escludere che tale mossa di marketing venga attuata a breve anche in Italia.

Educatore di una scuola di Roma sospeso per “minacce all'occidente”/ Pubblicava foto e post pro-Hamas

NETFLIX AUMENTERÀ IL PREZZO DEGLI ABBONAMENTI NEL 2024? GLI OTTIMI NUMERI DEL 2023

Obiettivo dell’azienda è quello di potenziare in particolare il business pubblicitario, specifica ancora Hdblog, e al momento l’abbonamento con pubblicità rappresenta il 40 per cento di tutte le nuove sottoscrizioni. Nel corso del 2023 l’azienda ha ottenuto un incremento di abbonati di 13,2 milioni a livello globale nel quarto trimestre, per un totale di 260,8 milioni di utenti.

Inoltre, gli abbonamenti con pubblicità sono cresciuti del 70 per cento nell’ultima parte dell’anno rispetto al trimestre precedente. Bene anche la sezione Netflix Games, con gli utenti che si sono triplicati anche grazie al lancio della trilogia Grand Theft Auto, giunto tra l’altro in concomitanza con le notizie ufficiali circa l’arrivo del sesto capitolo del gioco dei record di Rockstar Games.

Lapo Elkann “chiude” Italia Independent/ Il nipote dell'Avvocato ci aveva investito 40 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA