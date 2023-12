Netflix, quali sono i titoli più visti nel primo semestre 2023/ Da The Night Agent a Mercoledì: i dati

Netflix pubblica i dati di fruizione del primo semestre 2023: la svolta

In casa Netflix arriva una clamorosa svolta, dopo anni di reclami. La popolare piattaforma, come riporta Adnkronos, ha infatti reso noti i dati di fruizione del suo catalogo per la prima volta nella sua storia. Nel rapporto intitolato “What we watched” sono stati pubblicati i dati del primo semestre del 2023, riferiti ai film e alle serie tv più viste nei primi 6 mesi dell’anno in corso. Questa decisione, inedita per l’azienda, è frutto di una strategia mirata ad evitare polemiche sulla scarsa trasparenza dei servizi di streaming sui dati di fruizione. Dati che, d’ora in avanti, verranno forniti ogni sei mesi.

Il mondo dietro di te, bufera per battuta razzista nel film di Obama/ "I bianchi sono inaffidabili"

Ma quali sono, dunque, i titoli più visti del primo semestre del 2023 in tutto il mondo? I dati, elencati in base al numero di ore di visualizzazione, vede al primo posto The Night Agent con Peter Sutherland: la serie vanta la bellezza di 812 milioni di ore di visualizzazione, al punto da renderla il contenuto più fruito su Netflix nella prima metà dell’anno.

PASANG: ALL’OMBRA DELL’EVEREST/ La prima donna nepalese a scalare l’Everest

Netflix, i titoli più visti: da Ginny e Georgia a Mercoledì

Ma quali sono gli altri titoli meritevoli di menzione, i più visti su Netflix? Scorrendo la classifica stilata dal rapporto, al secondo posto si piazza la seconda stagione della serie adolescenziale Ginny e Giorgia con 665.110.000 ore viste, mentre a completare il podio in terza posizione c’è la prima stagione della serie sudcoreana The Glory, con 622.800.000 ore viste. Ma sono tanti i titoli di spicco tra le prime posizioni: quarta è infatti la prima stagione di Mercoledì con 507.700.000 ore viste, mentre quinta si piazza La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, la miniserie spin off di Bridgerton, con 503.000.000 ore viste.

E io mi gioco la bambina, Rete 4/ Commedia perfetta con Walter Matthau, oggi, mercoledì 13 dicembre 2023

Come si piazzano in classifica, invece, i titoli italiani? Il primo in graduatoria è la serie Le legge di Lidia Poet con Matilda De Angelis (85.000.000 di ore viste). A seguire vanno citati i film Il mio nome è Vendetta di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann, la serie cult Mare Fuori e il film Era ora di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Rochi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA