NEW AMSTERDAM 2/ Anticipazioni puntate 28 e 21 gennaio 2020: “I bravi soldati”

New Amsterdam 2 tornerà in onda tra una settimana su Canale 5 quando il calendario ci dirà martedì 28 gennaio 2020. Gli episodi porteranno il titolo di “I bravi soldati” e “Segui il tuo cuore“. Nel primo episodi il dottor Kappor è pronto a inserire un paziente all’interno del gruppo di persone che hanno accusato la sindrome da stress post traumatico. Questo è stato guidato da Iggy. Nel secondo episodio invece Sharpe si troverà di fronte a dei guai, quando ci metterà la faccia per cercare di salvare una sua paziente oncologica. Questa ha deciso di fuggire dall’ospedale e di farsi di eroina in un hotel abbandonato per sopportare i dolori. Max si troverà di fronte all’elaborazione di un lutto, pronto a vivere un punto di svolta non di poco conto. Le anticipazioni terminano qui in vista della prossima settimana, ora però è il momento di seguire la serie tv con un nuovo appuntamento stasera su Canale 5. (agg. di Matteo Fantozzi)

NEW AMSTERDAM 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 21 gennaio 2020, Canale 5 trasmetterà tre nuovi episodi di New Amsterdam 2 in prima tv assoluta. Saranno il quarto, il quinto e il sesto, dal titolo “Il denominatore“, “La linea di Karman” e “La mano destra di Dio“. Prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo rimasti la settimana scorsa: Max (Ryan Eggold) è felice insieme alla piccola Luna e a Georgia. Nel passato, durante l’incidente rimangono morte diverse persone, fra cui un amico di Casey (Alejandro Hernandez). La Sharpe (Freema Agyeman) invece riesce a sopravvivere perchè è stata gettata fuori dal veicolo. Nel presente, la Sharpe ritorna al lavoro ed accetta che Castro (Ana Villafañe) venga assunto. Anche la Bloom (Janet Montgomery) è ancora in vita ed ha appena ottenuto una promozione: è capo del reparto di Emergenza. Nel frattempo, Iggy (Tyler Labine) non sa come fare con i tanti impegni di lavoro e la possibilità di fare una nuova adozione. Anche Max ritorna al lavoro, nonostante Georgia in realtà sia morta sul tavolo operatorio, a causa di un’emorragia cerebrale. Max vuole sapere quanti dipendenti ci sono in ospedale e soprattutto come migliorare la vita lavorativa di ciascuno. Grazie ad un censimento interno, scopre che la struttura è troppo distante dalle case di molti, così noleggia un pulmino per il trasporto dei lavoratori. Kapoor (Anupam Kher) però teme che Max non stia elaborando il lutto in modo corretto, mentre la Sharpe ha ancora delle riserve su Castro, soprattutto quando si tratta di pazienti che hanno bisogno di terapie mirate. Intanto, la Bloom decide di non prendere i dolorifici necessari per il dolore alle gambe e si ritrova a condividere il letto con il suo medico.

Reynolds invece finisce per fare un errore grave a causa della distrazione. Dora (Zabryna Guevara) ha deciso di accettare un nuovo incarico e Max deve trovare una sostituta. Valutando diversi candidati, decide di assumere Todd (Darren Pettie), un veterano con un disperato bisogno di lavorare. Fra i suoi piani c’è la possibilità di attivare un servizio di infermieria con visita a domicilio, ma non va in porto a causa del consiglio. Ha bisogno di qualcuno che appoggi la sua idea e decide di inserire Todd nell’organico amministrativo. Intanto, Iggy e Kapoor sospettano che l’ospedale sia stato colpito da un caso di isteria di massa, ma l’ipotesi cade quando il paziente 0 non mostra segni di miglioramenti. Grazie agli esami, si scopre che ha un tumore al cervello. Nel frattempo, la Sharpe accetta i dispositivi medici di un’azienda, ma in seguito scopre che le protesi all’anca prodotte dalla società potrebbero provocare episodi di avvelenamento.

NEW AMSTERDAM 2 ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO 2020

EPISODIO 4, “IL DENOMINATORE” – Max tenta di aiutare il quartiere dopo aver salvato un uomo colpito da ipertensione non diagnosticata. La comunità afroamericana però lo ostacola: non vuole che il barbiere del posto venga trasformato in un centro per la lettura della pressione sanguigna. Max però continua a istruire il titolare del negozio, anche su come prescrivere farmaci sotto la sua supervisione. La Bloom intanto lotta contro il dolore alle gambe, mentre la Sharpe aiuta uno dei malati della Castro a riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, Ella rivela a Kapoor di non essere sicura di tenere il bambino.

EPISODIO 5, “LA LINEA DI KARMAN” – La Sharpe lavora con una paziente che vorrebbe diventare madre nonostante il cancro, anceh se la sua assicurazione non copre la maternità surrogata da qualche tempo. Max decide di rivolgersi alla compagnia assicurativa e fa appello, mentre Iggy incontra una ragazza con manie psicopatiche e la Bloom incontra il dottor Ligon durante una riunione della NA.

EPISODIO 6, “LA MANO DESTRA DI DIO” – Molti passeggeri del furgone di una chiesa vengono ricoverati in ospedale a causa di un incidente. Max sospetta che l’autista nasconda qualcosa, così scopre che ha creato l’incidente apposta per ottenere un bonus dell’assicurazione. Nel frattempo, Kapoor e la Sharpe si occupano di due sorelle in contrasto, nel tentativo di farle riappacificare e procedere con la donazione di un rene da una all’altra. Frome invece viene ostacolato dal tutore di una ragazza incinta che vorrebbe abortire.



