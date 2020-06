New Amsterdam 2/ Anticipazioni ultimi episodi 24 giugno: arriva Daniel Dae Kim!

NEW AMSTERDAM 2, ANTICIPAZIONI ULTIMI EPISODI DEL 24 GIUGNO

Con un giorno di anticipo rispetto alla tabella iniziale, New Amsterdam 2 chiude i battenti con gli ultimi due episodi in onda nel prime time di Canale5 proprio oggi, 24 giugno, a partire dalle 21.30 circa. Ad andare in onda non saranno tre episodi come è successo giovedì scorso, bensì due ovvero il 17 e il 18 dal titolo, rispettivamente, “Il decollo” e “Questione di secondi”, gli ultimi della stagione che è stata accorciata a causa dell’emergenza Coronavirus che ne ha ridotto la durata. Proprio per questo gli sceneggiatori si sono trovati costretti a tagliare e cucire insieme il 18esimo episodio con le scene che già erano state girate degli episodi successivi e questo ha permesso di evitare di mandare in onda la storia di una pandemia, un virus altamente infettivo e mortale che sembrava ripercorrere proprio le tappe del Covid 19.

NEGLI ULTIMI EPISODI DI NEW AMSTERDAM 2 FA IL SUO DEBUTTO DANIEL DAE KIM!

Gli episodi di questa sera sono chiamati a rispondere sul destino dei protagonisti della serie e, in particolare, su Max ed Helen. La dottoressa ha perso la sua occasione con il suo “capo” che ha trovato appoggio in un’altra donna, Alice. I due hanno passato la notte insieme, non nel senso canonico del termine, ma, a quanto pare, il loro destino è già segnato e il finale di New Amsterdam 2 non potrà far altro che regalarci un’altra rinuncia alla felicità da parte del nostro amato dottore. Chiusa la porta ad Alice, Goodwyn si riavvicinerà ad Helen salvo scoprire che il treno è già passato e che nella sua vita (e in ospedale) ha fatto capolino un nuovo dottore, Shin, interpretato da un volto noto al popolo delle serie tv, Daniel Dae Kim. Il resto lo scopriremo solo nella prossima stagione, già annunciata da NBC.



© RIPRODUZIONE RISERVATA