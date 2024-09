Continuano ad uscire rivelazioni sempre più sconcertanti riguardo il periodo del Covid. Come riporta La Verità Andrew Cuomo, ex governatore dello Stato di New York ed ex icona del Partito democratico, avrebbe personalmente manipolato il bollettino dei morti da Coronavirus nelle case di riposo. È quanto emerge da quanto scoperto dalla Commissione d’Inchiesta sulla pandemia del Congresso Usa.

Cuomo nella primavera 2020, quando quindi aveva da poco iniziato a diffondersi il Covid, aveva ordinato di trasferire alcuni malati nelle Rsa per alleggerire il già pesante carico degli ospedali. Inutile dire come la conseguenza fu il contagio degli anziani ospiti delle case di riposo dove venne adottata questa pratica. Ma Cuomo pensò di truccare i dati sui morti Covid togliendo gli anziani che morivano fuori dalle Rsa, magari in terapia intensiva negli ospedali. L’accusa mossa all’ex governatore si basa su ben 555.000 pagine di documenti e oltre 50 ore di testimonianze giurate, tra cui anche quella di Jim Malatras, ai tempi consigliere dell’esponente dem, secondo il quale l’ex governatore avrebbe più volte ‘corretto’ il report sui morti.

COVID: STORIA DI UNA MALA GESTIONE DELLA PANDEMIA, TRA LOCKDOWN E FRAGILI DIMENTICATI

Quella descritta sembra essere un chiaro esempio di ‘mala gestio’ della pandemia. E di tutta questa vicenda non può che far discutere come New York, all’epoca, si fosse classificato al secondo posto nell’imposizione dei lockdown, dopo la California, ma dimenticandosi di tutelare i fragili, come in questo caso gli anziani delle Rsa. La bella trovata infatti di Cuomo è valsa la morte di oltre 6 mila degli ospiti delle case di riposo newyorkesi.

E nel complesso, se andiamo a guardare sempre i numeri, possiamo constatare come si sia assistito a quasi 536.000 infezioni nel giro dei primi quattro mesi, con circa 215.000 ricoveri e più di 45.000 decessi. Di certo quindi non si può dire che durante l’operato dell’ex governatore si sia avuta una gestione brillante della pandemia. Oggi, dopo più di 4 anni, emergono i trucchi, che non riportano in vita le vittime ma servono perlomeno a fare chiarezza in un periodo storico caratterizzato dai troppi lati oscuri.

