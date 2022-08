Next/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage ispirato a Philip K.Dick

Next, film di Italia 1 diretto da Lee Tamahor

Next va in onda oggi, 17 agosto 2022, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Il film è ispirato dal racconto fantascientifico Non saremo noi (The Golden Man) del 1954, scritto da Philip K. Dick. La pellicola, diretta dal regista neozelandese Lee Tamahori (XXX2: The next level), ha come soggetto il racconto di Dick coadiuvato dalla sceneggiatura di Gary Goldman, Jonathan Hensleigh (Jumanji, Die Hard – Duri a morire e Armageddon – Giudizio finale) e Paul Bernbaum.

La produzione ha visto la collaborazione di diverse società (Paramount Pictures, Revolution Studios, Initial Entertainment Group, Virtual Studios, Saturn Films) e personalità quali lo stesso protagonista Nicolas Cage, Todd Garner, Norman Golightly, Graham King, Arne Schmidt, Debra James. A completare la crew che ha realizzato la pellicola, la fotografia di David Tattersall, il montaggio di Christian Wagner, gli effetti speciali a cura di Clay Pinney e John E.

Sullivan, le musiche composte da Mark Isham, la scenografia di William Sandell, Mark W. Mansbridge, Robert Gould, i costumi di Sanja Milkovic Hays e Elisa Marsh al trucco. Il cast è composto da attori di un certo calibro del panorama hollywoodiano: Nicolas Cage, Jessica Biel, Julianne Moore, Thomas Kretschmann, Peter Falk, Tory Kittles, José Zúñiga, Jim Beaver, Jason Butler Harner, Michael Trucco, Enzo Cilenti, Laetitia Danielle, Nicolas Pajon, Sergej Trifunovic e Charles Chun.

Next, la trama del film

Leggiamo la trama di Next. Cris Johnson, conosciuto come “Frank Cadillac” (Nicolas Cage) ha il dono di vedere il futuro, ma solo il suo, e solo due minuti in avanti, a meno che non sia qualcosa riguardante Elizabeth (Jessica Biel), la ragazza di cui è innamorato, vista in una visione mentre era in una tavola calda, per la quale non c’è limite.

Cris usa il suo potere non solo per modificare il corso degli eventi, ma anche per trarne dei guadagni lavorando come mago e medium negli squallidi alberghi di Las Vegas. La svolta si ha quando l’agente dell’FBI Callie Ferris (Julianne Moore) cerca l’aiuto di Cris per sventare un terribile atto terroristico e lui, prevedendo ciò, scappa. Nella fuga, finalmente incontra Elizabeth e, dopo averle parlato, i due partono in viaggio e soggiornano in un motel.

Al risveglio, lei esce di casa per una passeggiata e incontra l’agente Ferris che le racconta che Cris è uno psicopatico. Ciononostante, lei è innamorata di Cris e lo aiuta perciò a scappare dall’FBI, ma viene rapita e, dopo esser fuggito dai terroristi, Cris decide di collaborare con l’FBI per ritrovare la ragazza e la bomba. Dopo aver salvato Liz, Cris si accorge di aver commesso un errore di valutazione e che la bomba stava esplodendo proprio in quel momento.

Questo scenario è però solo una premonizione di Cris, che ha visto un futuro riguardante l’amata: questa volta è lui ad uscire dal motel e a contattare l’agente Ferris, dichiarando di voler collaborare solo nel caso in cui Elizabeth non rimanesse coinvolta.

