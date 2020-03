Next/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage e Jessica Biel (26 marzo)

Next va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2007 negli Stati Uniti d’America dalla Paramount Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche tra cui la Saturn films mentre la distribuzione almeno in Italia è stata gestita da Medusa Film. La regia di questa pellicola è stata affidata a Lee Tamahori, il soggetto è stato scritto da Philip K. Dick e la sceneggiatura porta la firma di Gary Goldman, Jonathan Hensleigh e Paul Bernbaum. Il montaggio è stato realizzato da Christian Wagner, le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark Isham in una scenografia porta la firma di William Sandell. Il cast sono presenti Nicolas Cage, Jessica Biel, Julianne Moore, Thomas Kretschmann, Peter Falk, Tory Kittles, Josè Zuniga e Jim Beaver.

Next, la trama del film

Ecco la trama di Next. Un uomo di nome Chris è dotato di un incredibile potere che gli permette di vedere nel futuro ed in particolar modo nel suo futuro per circa 3 minuti in avanti. Un dono molto importante che gli permette di avere dei benefici non solo per quanto riguarda possibili rischi in cui potrebbe incappare ma anche e soprattutto per quanto riguarda i guadagni a cui può accedere. Infatti ha deciso di sfruttare questo suo potere per diventare una sorta di medium che lavora in alcuni dei principali ristoranti e locali di Las Vegas con numeri davvero straordinari che ovviamente intercettano la curiosità delle persone. Guardando nel suo futuro si accorge della conoscenza prossima di una donna di nome Elizabeth che diventerà la sua amata. Inoltre riceve la visita di un agente dell’ FBI il quale è a conoscenza dei suoi poteri che dovrebbero essere messi a disposizione dell’organizzazione governativa per poter sventare un attentato terroristico che una cellula terroristica sta organizzando per destabilizzare la vita negli Stati Uniti d’America soprattutto dal punto di vista politico.

Chris preoccupato da questa cosa e soprattutto riuscendo sempre e comunque prevedere i movimenti e le azioni della gente dell’ FBI riesce a scappare andando esattamente nel luogo in cui farà la conoscenza di Elizabeth. Una volta conosciuta la donna si renderà conto che inspiegabilmente il suo potere nei riguardi della donna le permette di vedere all’infinito nel suo futuro.

Con lei inizia a scappare ritrovandosi ad un certo punto a soggiornare all’interno di un motel. Dopo aver dormito per l’intera notte il mattino seguente la donna si alza ed incontra un agente dell’FBI che le spiega della situazione che si sta creando presentando il proprio uomo con una sorta di psicopatico. Elizabeth però non crede a questo genere di racconto e quindi decide di aiutare equis a scappare. Tuttavia tutti questi scenari portano sempre e comunque alla morte di Elizabeth per cui Chris rendendosi conto di aver sognato ogni possibile situazione e dopo essersi svegliato in quel letto di quel motel decide di uscire lui per prima e di collaborare con l’FBI. Soltanto in questo modo infatti riuscirà a salvare la vita della propria amata e soprattutto a non permettere ai terroristi di mettere in atto il loro attentato.

