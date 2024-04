Niccolò Bettarini, figlio Simona Ventura/ “Dopo accoltellamento ho avuto il dono più grande”

Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano, fu aggredito e accoltellato da uno sconosciuto nel 2018

Forse non tutti sanno che Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato aggredito e accoltellato da uno sconosciuto nel 2018. Impossibile dimenticare quanto accaduto per la conduttrice, che in quegli attimi ha temuto di perdere suo figlio. In effetti, è mancato poco affinché non si consumasse una tragedia, solo perché l’allora diciannovenne decise di intervenire in difesa di un amico per proteggerlo da un gruppo di teppista.

Simona Ventura choc: "Ho subito dolori e fallimenti, ero infelice"/ "Rinata dopo l'aggressione a mio figlio"

L’idea che potesse accadere qualcosa di brutto a suo figlio Niccolò ha letteralmente gelato Simona Ventura, che ricorda molto nitidamente il momento in cui fu chiamata dagli agenti per essere informata dell’accaduto. “Io ho avuto il dono più grande che una mamma possa avere: la vita salva di suo figlio che ha ricevuto undici coltellate”, ha raccontato in una intervista rilasciata al magazine Chi, non molto tempo fa.

La preoccupazione di mamma e papà Bettarini dopo l’accoltellamento del figlio Niccolò: “Da lì è cambiato tutto”

“Quel momento è stato veramente la sliding door della mia vita. Da lì è cambiato tutto, ho reagito, mi sono allontanata da persone sbagliate per me, ho lavorato in un’altra maniera, ho creato le condizioni per incontrare Giovanni [Terzi, ndr]”, ricorda Simona Ventura. Anche per il papà di Niccolò, Stefano Bettarini, quell’episodio richiama sensazioni orribili.

“Di solito spengo il telefono di notte, lo metto in modalità aereo quando loro non dormono da me”, aveva raccontato. “Mi sono venuti a suonare a casa per dirmi ‘Tuo figlio è stato accoltellato’. Una notizia del genere ti sfonda. Ho fatto sempre tutto che potevo fare per loro. Non mi sento di essere un padre non presente. Solo loro sanno la verità. L’importante è non avere rimorsi, certo potevo fare di più ma ho fatto tutto quello che potevo fare e lo rifarei”, aveva raccontato al Grande Fratello.

