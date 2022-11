Niccolò Presta, chi è il marito di Lorella Boccia/ Lui: “mi ha salvato la vita”

Niccolò Presta e Lorella Boccia: un grande amore

Niccolò Presta è il marito di Lorella Boccia, ma anche il figlio di Lucio Presta, agente di successo di tantissimi personaggi del mondo della tv. Un grande amore quello nato tra i due come ha raccontato proprio la conduttrice televisiva in una intervista rilasciata a Verissimo: “lui quando mi ha conosciuto mi ha detto di amarmi e che per lui ero la donna della mia vita però non voleva sposarsi e non voleva avere figli. Io gli ho detto di prenderci del tempo, stavamo insieme soltanto da un mese. Invece, alla fine mi ha sposata e ora sono pure incinta”.

La coppia è felicemente innamorata e proprio Niccolò ha scritto una bellissima lettera e dedica d’amore alla moglie. “Lei mi ha dato tutto quello che la vita mi ha tolto. Lorella mi ha salvato la vita! Grazie perché hai fatto sì che il mio sogno irraggiungibile diventasse realtà” le parole dei figlio d’arte.

Chi è Niccolò Presta, il marito di Lorella Boccia

Una grande storia d’amore quella tra Lorella Boccia e Niccolò Presta che, dopo il matrimonio, sono diventati anche genitori di una bellissima bambina. “Abbiamo vissuto ogni istante intensamente, ma è giusto ricominciare… dico solo che la sua presenza mi faceva sentire ancora più tranquilla” – ha raccontato la conduttrice che per diverso tempo si è dedicata completamente alla sua piccola bambina. Ma chi è Niccolò Presta?

Conosciuto per essere il figlio di Lucio Presta, Niccolò si laureato in Psicologia presto l’Università Europea di Roma e subito dopo ha ricoperto il ruolo di runner di produzione ne “I dieci comandamenti” del famoso attore Roberto Benigni. Non solo, il figlio di Presta ha firmato anche altri programmi di successo del piccolo schermo come “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis e lo show “Nemicatissima” che ha siglato il ritorno in tv di Lorella Cuccarini e Heather Paris. Una curiosità sul suo conto: Forbes lo ha inserito nella classifica degli under 30 più influenti di tutta Italia.

