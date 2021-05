Niccolò Presta, marito Lorella Boccia/ Salti di gioia in attesa di diventare papà

Niccolò Presta presto diventerà papà grazie al figlio che Lorella Boccia porta in grembo e che oggi presenterà, almeno in teoria, nel salotto di Silvia Toffanin. I due sono sposati e felici ormai dal lontano 2019 da quando hanno pronunciato il loro fatidico sì con nozze vip, e presto accoglieranno il loro primo figlio. Niccolò Presta non sarà in studio ma è stato protagonista sui social nei giorni scorsi quando ha dato l’annuncio della gravidanza della moglie con i commenti e complimenti di colleghi, amici e fan. Niccolò Presta, nato il 18 luglio del 1992 a Roma, è noto per essere il figlio dell’agente dello spettacolo italiano Lucio Presta. Anche lui, proprio come il padre, si occupa di spettacolo e, in particolare, seguendo proprio le sue orme, è un manager e produttore televisivo.

Niccolò Presta, chi è e cosa fa nella vita?

Niccolò Presta ha conseguito la laurea in Psicologia all’Università Europea di Roma e subito dopo ha ricoperto il ruolo di runner di produzione ne “I dieci comandamenti” del famoso attore Roberto Benigni. Manco a dirlo, il figlio di Presta ha poi firmato anche altri programmi a cominciare da Ciao Darwin, insieme al cliente e grande amico del padre Paolo Bonolis, e Nemicatissima. Forbes lo ha inserito nella classifica degli under 30 più influenti di tutta Italia. Ormai da qualche anno condivide la sua vita con la ballerina, ed ex di Amici, Lorella Boccia, e adesso insieme a lei aspetta il suo primo figlio.

