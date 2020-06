Niccolò Zanardi a papà Alex: “io questa mano non la lascio”/ Strazio e commozione…

Niccolò Zanardi torna a scrivere a papà Alex attraverso i social. Il figlio del campione, ancora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, dopo aver pubblicato una semplice foto del padre che sorride rompendo così il silenzio sui social durato ben cinque anni. Niccolò, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di due mani accompagnando il tutto da un dolcissimo messaggio con cui ha espresso tutto il suo amore nei confronti del genitore. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti“, scrive Niccolò nella didascalia che accompagna la foto che ha commosso il popolo del web che sta incoraggiando Niccolò a non mollare e a credere di poter riabbracciare presto il genitore.

Niccolò Zanardi accanto a papà Alex: la commozione del web

Niccolò Zanardi resta accanto a papà Alex sperando di poter riascoltare presto la sua voce. Due mani che si stringono e si trasmettono forza è la foto che il figlio del campione ha pubblicato qualche ora fa e che ha commosso tutto il web che, in questi giorni, si è stretto intorno alla famiglia Zanardi che sta affrontando il grandissimo dolore in silenzio. “Siete nei pensieri di un’infinitá di persone, dai forza”, scrive un utente a Niccolò. Strazianti sono anche i messaggi che gli utenti stanno scrivendo sotto la foto di Niccolò come quello di una signora che cerca d’infondere forza e coraggio al figlio del campione: “Anch’io ho tenuto la mano di mio marito per tanti giorni, poi il miracolo. Lui è di nuovo accanto a me e sta bene. Niccolò ti auguro col tutto il cuore che tuo padre, il grande Alex torni al più presto a casa con voi. Capisco il vostro dolore e anche un po’ nostro in effetti. Dai campione!!“.







