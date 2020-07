Niccolò Zanardi, figlio Alex/ Il messaggio social: “Presto faremo una serata insieme”

L’incidente subito da Alex Zanardi durante la gara di handbike ha lasciato il campionissimo bolognese a lottare tra la vita e la morte: dopo il delicatissimo intervento chirurgico, Zanardi è stato messo in coma farmacologico e ogni giorno si spera che le sue condizioni di salute possano migliorare. Al momento, dallo scorso 19 giugno non ci sono state sostanziali novità; si è sempre cercato di fare leva sul grande carattere del campione, già rimasto senza gambe a seguito del terribile incidente del 2001 e capace di reinventarsi una carriera di straordinario vincente, come atleta paralimpico che ha sbancato ai Giochi. Chi è convinto che Zanardi tornerà a casa è il figlio Niccolò: il quale aveva già lanciato qualche messaggio attraverso i social network, e che anche ieri ha voluto far sentire la propria vicinanza a papà.

ALEX ZANARDI, IL MESSAGGIO DEL FIGLIO NICCOLO’

Niccolò Zanardi ha dunque postato una foto che lo ritrae nella suggestiva cornice di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto; insieme a lui c’è una ragazza che viene taggata, con il messaggio “un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto in questi giorni difficili, in particolare Martina” si legge. Per Alex Zanardi invece un semplice augurio, che suona più come una certezza che solo un figlio può avere: “Questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un’altra”. Anche noi ci associamo al messaggio di Niccolò, con la grande speranza che Alex Zanardi possa vincere anche questa difficilissima battaglia e tornare davvero a casa, circondato dall’affetto dei suoi cari e magari tornando a fare quello che gli piace di più, quelle sfide estreme ai limiti della possibilità che ci avevano consegnato un grande campione.





