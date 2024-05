Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme?/ Una foto del calciatore mette fine ai rumor

Niccolò Zaniolo pare essere finito nuovamente nel mirino del mondo del gossip, questa volta però non per una nuova fiamma; bensì per un grande ritorno. La mezzala è prossima a concludere la sua stagione con la maglia dell’Aston Villa, auspicando la convocazione per la nazionale in vista degli Europei della prossima estate. Nel frattempo, qualcosa sembra muoversi anche sul fronte sentimentale.

Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme? Questo l’interrogativo sul quale si arrovellano da giorni gli appassionati di gossip e che pare abbia trovato una chiara risposta affermativa alcuni giorni fa, ma andiamo con ordine. Dopo anni di relazione sono arrivati alla rottura diverso tempo fa con il calciatore che prima di oggi aveva intrapreso anche altre liaison, la più nota con Chiara Nasti.

Tornato single, Niccolò Zaniolo è dunque tornato al centro dell’attenzione per alcuni rumor riferiti ad un presunto ritorno di fiamma per Sara Scaperrotta con la quale ha dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Tommaso. Ebbene, dal mondo dei social è stato proprio il calciatore a lanciare la risposta definitiva che, per la gioia dei sostenitori della coppia, pare essere affermativa.

Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme: questa potrebbe essere la deduzione logica stando – come riporta Isa e Chia – allo scatto pubblicato dal calciatore dell’Aston Villa al termine dell’ultimo match vinto contro il Liverpool. La mezzala ha infatti postato uno scatto che lo ritrae, a fine gara, con suo figlio Tommaso in spalla e soprattutto l’ex fidanzata Sara Scaperrotta al suo fianco. La didascalia è semplice ma sintomatica di un possibile ritorno di fiamma tra i due: un cuore rosso con l’emoticon delle mani giunte, come a testimoniare la felicità del rapporto d’amore ritrovato.

