Sara Scaperrotta, chi è la compagna di Nicolò Zaniolo/ Tornati insieme dopo anni: il ti amo sui social

Sara Scaperrotta, chi è la compagna di Nicolò Zaniolo

Sara Scaperrotta è la compagna di Niccolò Zaniolo e il suo nome è diventato popolare per la relazione con il calciatore. Bellissima, ma schiva e riservata, Sara è nata nel 1998 e non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito il diploma di maturità all’Istituto linguistico Seraphicum di Roma, si è laureata presso la facoltà di Scienze della moda e del costume presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Della vita privata di Sara si conoscono i dettagli della sua relazione con Zaniolo, finita dopo la scoperta della dolce attesa di Sara.

I due, infatti, si sono lasciati nel 2020 e nel 2021 è nato Tommaso, il primo figlio di entrambi a cui entrambi sono molto legati. Dopo la fine della storia con Zaniolo, Sara si è legata a Mariano De Matteis con cui è poi finita poco prima che ritornasse con Zaniolo. De Matteis, invece, sta attualmente frequentando Antonella Fiordelisi.

Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo: la dedica sui social

Con alcune foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo hanno annunciato il ritorno di fiamma. La prima foto è stata scattata sul campo da calcio e, successivamente, i due hanno pubblicato una foto in cui sorridono con il piccolo Tommaso scattata durante una vacanza. Zaniolo, inoltre, sotto la foto del suo ricovero in ospedale dove è stato operato per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

Zaniolo, in seguito all’operazione, ha condiviso una assieme al Dr. Lorenzo Di Mento, responsabile dell’unità di Traumatologia dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che l’ha operato e sotto i commenti è arrivato quello di Sara. “Amore mio”, ha scritto la Scaperrotta mentre Zaniolo ha prontamente risposto con un “ti amo”.

