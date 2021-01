Niccolò Zaniolo, flirt con Madalina Ghenea?/ Lei smentite, lui le dedica una canzone!

Niccolò Zaniolo, flirt con Madalina Ghenea?

Nicolò Zaniolo ha un flirt in corso con Madalina Ghenea oppure no? Questo è quello che tutti si chiedono in questo momento soprattutto da quando i due hanno iniziato ad essere un po’ complici sui social proprio sotto lo sguardo attento di occhi indiscreti. In queste settimane, infatti, il calciatore della Roma sembra davvero un po’ irrequieto e continua a commentare le foto della bella modella e attrice e anche a farle delle dediche che poi, puntualmente, cancella così come ha fatto con l’annuncio della sua positività al Covid-19.

Nei giorni scorsi è finito di nuovo nell’occhio del ciclone perché secondo alcuni avrebbe pubblicato una storia su Instagram con una dedica special alla modella romena sulle note di una canzone dei Thegiornalisti dal titolo Completamente.

Lui le dedica una canzone ma lei smentisce la loro liason…

La dedica era per una misteriosa Miss M che in molti hanno subito dichiarato essere proprio Madalina Ghenea che, dal canto suo, ha dato mandato ai suoi avvocati di smentire il gossip che la riguarda e che la coinvolge proprio con il calciatore, di dodici anni più piccolo di lei. Secondo I bene informati e alcune non precisate fonti vicino alla coppia parlano di una conoscenza e di un flirt che sta diventando via via qualcosa di più serio nonostante la distanza.

Lei infatti vive a Milano con la sua bambina mentre lui è di stanza a Roma ed è per questo che la loro conoscenza, anche a base di social, sarebbe finita sotto lo sguardo attento del gossip che non ha intenzione di mollare la presa soprattutto perché si parla di una relazione che esiste e che continua nonostante le smentite. Quale sarà la verità e cosa dirà questa sera Madalina Ghenea ospite in tv ad Affari Tuoi Viva gli sposi? Si lascerà sfuggire qualcosa su Zaniolo & C.?



