Nichole Gustafson, moglie Giacomo Gianniotti/ Lui: “sono davvero fortunato”

Nichole Gustafson, chi è la moglie di Giacomo Gianniotti

Nichole Gustafson è la moglie di Giacomo Gianniotti, l’attore italo-canadese conosciuto per il ruolo del Dottor De Luca in Grey’s Anatomy. L’attore di origini romane si è sposato con la storica fidanzata Nichole Gustafson, una make-up artist di fama nell’ambiente hollywoodiano. Dopo l’annuncio del fidanzamento, la coppia ha pronunciato il lieto si con una bellissima cerimonia celebrata a Villa Pocci, in quel di Marino, sulla via dei Laghi, nel Lazio a poca distanza da da Castel Gandolfo e Rocca di Papa. Una cerimonia a cui hanno preso parte moltissimi ospiti giunti dal Canada e dalla California.

Tantissimi gli invitati che hanno partecipato all’evento tra cui anche la schermitrice Bebe Vio. Proprio l’attore italo-canadese ha voluto ringraziare tutti gli amici e colleghi con un messaggio pubblicato sui social: “un enorme grazie alla nostra squadra che ci ha dato il matrimonio da sogno, stiamo ancora volando. A tutti gli amici e famiglia che eravate li con noi. Vi amiamo e non ci dimenticheremo mai di voi”.

Nichole Gustafson e Giacomo Gianniotti: il matrimonio celebrato in Italia

“Mi ha detto sì. Sono davvero fortunato e non potrei desiderare di percorrere con nessun altro la strada della vita. Ti amo. Grazie” sono state le parole di Giacomo Gianniotti dopo il matrimonio con Nichole Gustafson. La donna, di solo 1 anno più grande di lui, è di origini canadesi. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2017, quando Giacomo ha deciso di chiederle la mano. Nichole è una make up artist molto conosciuta nell’ambiente Hollywoodiano e non solo, visto che è molto seguita anche su Instagram dove conta più di i 22.000 seguaci.

La coppia si è promessa amore eterno nella splendida location di Villa Pocci proprio di fronte Castel Gandolfo alla presenza di più di 80 invitati tra cui grandi assenti tutti gli attori di Grey’s Anatomy compresa la protagonista Ellen Pompeo che non ha stretto molto con l’attore Giacomo Gianniotti. “Grazie a tutti per questo matrimonio da sogno. Stiamo ancora volando. A tutti gli amici e parenti che erano presenti un ringraziamento speciale, vi amiamo e non vi dimenticheremo mai” – le parole degli sposi.











