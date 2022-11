Nick Carter piange al live dei Backstreet Boys/ La morte di Aaron Carter commuove

Nick Carter ricorda il fratello Aaron Carter sul palco del live dei Backstreet Boys

Il mondo dello showbiz e il web si stringono al dolore di Nick Carter, che sul palco del nuovo concerto britannico dei Backstreet Boys piange la scomparsa di Aaron Carter.

Quest’ultimo, fratello minore di Nick Carter é scomparso all’età di soli 34 anni e il suo corpo é stato ritrovato esanime il 5 novembre, nella casa di residenza della star, a Lancaster (California). La compianta star, che vanta una carriera costellata di successi di attore, ballerino, cantante e personaggio TV é al centro dell’attenzione mediatica per la commozione scatenatasi al live concert del DNA WORLD TOUR dei Backstreet Boys, del 6 novembre 2022. Data in cui sul palco della London 02 Arena i membri della formazione statunitense hanno ricordato sul palco la loro mascotte e fratello del leader del gruppo, Nick Carter, Aaron Carter. Quest’ultimo debuttava da piccolo nel mondo dello showbiz, aprendo i live concert dei Backstreet Boys a soli 7 anni, per poi dare il via ad una serie di rilasci di album, tra gli altri impegni, che lo vedono ben presto debuttare anche nel ruolo di attore al cinema e personaggio TV.

Il messaggio commosso dei Backstreet Boys in ricordo di Aaron Carter emoziona il web

“Siamo cresciuti tutti insieme- Abbiamo attraversato alti e bassi, bassi e alti. E voi, ragazzi, l’avete passato con noi, e lo abbiamo passato con voi – ha quindi riferito il cantante dei Backstreet Boys, Kevin Richardson, parlando al pubblico in memoria di Aaron Carter -. Stasera abbiamo un po’ il cuore a pezzi perché ieri abbiamo perso uno dei nostri familiari. Volevamo solo trovare un momento nel nostro show per riconoscerlo. Il fratellino di Nick, Aaron Carter, è morto ieri”. Il tributo di Richardson poi prosegue ricordando il contributo di Aaron Carter che in qualche modo é stato parte della band: “Fa parte della nostra famiglia. Vi ringraziamo ragazzi per tutto il vostro amore, tutti i vostri auguri e tutto il vostro supporto”. La band si è quindi esibita in una versione travolgente della hit ballad “Show me the meaning of beeing lonely”, e tra le performance l’altro membro dei Backstreet Boys, Howie Dorough, ha così introdotto Breathe: “Vorremmo dedicare la canzone al nostro fratellino Aaron Carter”.

Particolarmente sentito del concert-tribut britannico dei Backstreet Boys, le cui immagini sono ora virali e commuovono il web sui social, é il momento in cui Nick Carter viene accolto dall’abbraccio circolare degli altri componenti del gruppo made in America. Un frangente in cui Nick Carter, come emerge nei relativi video tra i più virali del momento online, non riesce a contenere le lacrime, commuovendo gli altri Backstreet Boys e il popolo degli internauti.

One of the most emotional moments at the @backstreetboys concert tonight had to be ‘Show me the meaning of being lonely’.

That song always makes me teary anyway but tonight was just something else.

Seeing the tears in Nicks eyes during it broke me. pic.twitter.com/N39tbcXtEX — All That Dazzles (@ATDazzles) November 6, 2022













