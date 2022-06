“Nick Luciani ha minacciato Nicolas Vaporidis”/ Edoardo shock all’Isola: “Voleva menarlo”

Nick Luciani ha minacciato Nicolas Vaporidis? Il retroscena in diretta all’Isola

Nick Luciani contro tutti all’Isola dei Famosi 2022. Gli equilibri sono cambiati e le liti di questa settimana hanno messo il gruppo contro il Cugino di Campagna. Pare però che, dietro le quinte, sia accaduto qualcosa di molto grave che viene però svelato in diretta da Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina parla, infatti, di minacce che Nick avrebbe fatto all’amico Nicolas Vaporidis.

“È completamente cambiato – ha esordito Edoardo dopo averlo nominato, raccontando quindi la scena incriminata – oppure è venuto fuori quello che è realmente e vi assicuro che ho visto una scena poco fa, qui fuori, dove Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto una cosa come ‘Guarda che io ti meno’, siamo arrivati a sti livelli!”

Edoardo Tavassi contro Nick Luciani all’Isola dei Famosi

Per Edoardo Tavassi, Nick Luciani “È irriconoscibile, è una persona permalosa, che non dice scusa semplicemente per aver fatto un errore perché errare è umano, non ha detto scusa.” Conclude, quindi, svelando un altro retroscena accaduto poco prima, durante la puntata dell’Isola dei Famosi: “E quando Carmen gli ha detto ‘Guarda mi dispiace di aver fatto quella battuta che io ho sentito dire soltanto Anima mia’, che era una battuta, per chiedergli scusa gli ha dato la mano e lui si è girato e non le ha dato una mano. Tutte cose brutte davvero.”

