Nick Luciani/ Prosegue la gara da singolo? Il suo falsetto conquista i naufraghi

Nick Luciani, durante la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, ha fatto finalmente il suo ingresso nel gioco, in coppia con il celebre compagno Silvano Michetti. I due Cugini di Campagna, come vuole la tradizione, sono comparsi sul temutissimo elicottero, pronti a tuffarsi in acqua per inaugurare il loro ingresso. Dopo qualche esitazione da parte di Michetti e qualche battuta dallo studio sulle celebri capigliature al vento, Nick si è tuffato in acqua approfittando subito dell’imbarcazione messa a disposizione dalla produzione per agevolare l’arrivo in spiaggia.

Approdati alla Playa, Nick Luciani e il compagno di avventura sono stati prontamente accolti dall’inviato Alvin che li ha invitati a deliziare il pubblico con una canzone. Visibilmente provati i due non si sono tirati indietro e hanno improvvisato un loro grande successo riadattato per la conduttrice, Ilary Blasi, onorata ed esterrefatta dalla comicità e dall’autoironia dei due. Immuni, in quanto appena arrivati, il cinquantunenne e il compagno hanno espresso le loro nomination, scegliendo la coppia formata da Nicolas Vaporidis e dalla bella Estefania.

Dopo l’espulsione di Silvano, Nick Luciani prosegue come concorrente singolo?

Nick Luciani rappresenta certamente il folklore sull’Isola, insieme a Silvano Michetti sempre un po’ sopra le righe, come dimostrato nei momenti immediatamente successivi al loro approdo costati la sua espulsione. Impegnati da subito a creare un clima di allegria, entrambi hanno promesso di portare la musica all’Isola dei Famosi. Come li accoglierà il popolo del web? Una generazione giovane che poco conosce i trascorsi mitici dei Cugini di Campagna forse faticherà a capire il loro spessore. Quel che è certo, è che il loro arrivo ha già suscitato molto clamore, a causa dell’imprecazione fuggita dalla bocca di Silvano Michetti appena approdato alla spiaggia.

La produzione ha già deciso sul destino dell’artista, optando per la sua espulsione, ma Nick Luciani? A quanto pare quest’ultimo rimarrà in gioco come concorrente singolo. Da lui, dunque, dovremo attenderci musica e ironia. Sarà curioso osservare come si integrerà nelle dinamiche del gioco tra gli isolani, dove già sono emerse ostilità e alleanze. Siamo certi che già dalla prossima puntata potremo capire che ruolo assumerà su Playa Accoppiada, questa volta senza il fedele compagno Silvano Michetti.

L’avventura all’Isola dei Famosi di Nick Luciani è destinata a proseguire in solitaria. Solo questa sera scopriremo cosa deciderà la produzione del reality in merito al suo destino, ovvero se continuerà a vivere a Playa Accoppiada, unendosi ad un altro naufrago o se invece sarà destinato a proseguire in solitaria. La squalifica dell’amico e collega è stata una doccia fredda soprattutto per i naufraghi che avevano sin da subito apprezzato l’ironia e la freschezza della coppia.

Nel frattempo nei primi giorni trascorsi all’Isola, Nick Luciani si è subito ambientato ed ha appreso i primi consigli di uno degli ultimi arrivati, Edoardo Tavassi, che gli ha consigliato di andare a caccia di conchiglie. “Di banane no?”, ha scherzato Nick il quale con l’amico Silvano, prima della decisione della produzione, si è dilettato con il suo tipico falsetto in una serie di canzoni aventi come tema proprio le conchiglie. Un siparietto che ha fatto sorridere non poco il resto del gruppo.











