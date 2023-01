Nick mano fredda/ Su Rete 4 il film con Paul Newman

Nick mano fredda, film di Rete 4 diretto da Stuart Rosenberg

Nick mano fredda è un film drammatico del 1967 che va in onda oggi, 26 gennaio, a partire dalle 16,35 su Rete 4. La regia è di Stuart Rosenberg mentre il cast comprende: Paul Newman, Lou Antonio, George Kennedy, J.D.Cannon, Jo Van Fleet e Clifton James. La colonna sonora del film è affidata al grande compositore argentino Lalo Schifrin, autore delle musiche di molti film tra i quali: Bullit, l’Ispettore Callaghan, il tema di Mission Impossibile e la La nave dei dannati. Ha ottenuto tanti Grammy Awards e candidature ai Goden Globe, mentre nel 2018 ha ricevuto l’Oscar alla carriera.

Il film Nick mano fredda, in originale, ha un altro nome, Cool hand Luke, ma nella versione italiana, il nome viene cambiato in Nick. Il film ottiene un grande successo sia di pubblico che di critica ed è considerato come una delle interpretazioni migliori di Paul Newman. Dal 2005 è conservato nel National film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. La pellicola ha ricevuta ben quattro nomination agli Oscar, compresa quella come migliore attore a Paul Newman. George Kennedy ha vinto la statuetta come miglior attore non protagonista. Il film Nick mano fredda è spesso citato in altre pellicole importanti come Serendipity, perché è il film preferito dal protagonista. Inoltre la locandina è presente nel film di Spike Lee, La 25 ora. Uno dei testi recitati da una delle guardie, è stato inserito come incipit del brano dei Gun’s Roses Civil War. Nella lista delle cento migliori battute cinematografiche di sempre, è stata inserita, all’11 posto un’altra battuta del film.

Nick mano fredda, la trama del film

La narrazione del film Nick mano fredda si incentra su un uomo che spesso si ritrova in mezzo ai guai a causa del suo carattere, Nick, denominato mano fredda. Tutto ha inizia, quando una sera, l’uomo molto ubriaco, comincia a distruggere i parchimetri di una zona della città. Nick viene condannato a 2 anni di carcere e lavori forzati e il suo arrivo in prigione non passa inosservato grazie al suo modo di fare contagioso e brillante. Tutti i compagni iniziano ad affezionarsi a lui, in quanto, nonostante la prigionia, il suo entusiasmo è coinvolgente.

Le guardie, invece, cercano in tutti i modi di frenare il suo modo di fare senza ottenere nessun risultato. Purtroppo, durante il periodo in carcere, Nick si ritrova ad affrontare una serie di problemi che gli fanno perdere il suo innato ottimismo. Infatti, la sua donna lo ha lasciato e la madre è venuta a mancare, pertanto Nick, convinto di non aver più nulla da perdere pensa solo ad organizzarsi per evadere. Il Primo tentativo di fuga si rivela un fallimento e una rientrato in carcere viene percosso dai suoi custodi e da un altro detenuto ritenuto il leader.

Ma, nonostante le delusioni, l’uomo non si arrende e evade nuovamente. Durante la fuga si fa fotografare con due ragazze e manda le foto ai suoi compagni, facendo credere loro di aver raggiunto l’obbiettivo. Ma anche la seconda fuga si rivela una delusione e dopo il terzo tentativo di evasione, Nick, purtroppo rimane ucciso, lasciando tutti i suoi compagni colmi di una profonda tristezza.

