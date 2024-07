Io & Marilyn, il film diretto da Leonardo Pieraccioni: ecco il cast

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede, per la prima serata di sabato 27 luglio, a partire dalle ore 21:25, la messa in onda del film di genere commedia Io & Marylin. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2009 da Levante film, in collaborazione con Medusa Film per la regia di Leonardo Pieraccioni il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura, in collaborazione con Giovanni Veronesi.

Nel cast, oltre allo stesso regista, ci sono tanti attori italiani e internazionali molto apprezzati tra cui Luca Laurenti, Biagio Izzo, Suzie Kennedy, Barbara Tabita, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Giorgio Ariani, Marta Gastini e Francesco Guccini.

La trama del film Io & Marilyn: i consigli utili dello spirito della diva americana

In Io & Marilyn ci troviamo in una piccola cittadina della Toscana dove vive un uomo di 44 anni di nome Gualtiero Marchesi che di professione fa l’idraulico. La sua vita sentimentale sta vivendo un momento di grande difficoltà, come del resto dimostra il divorzio appena consumato con la moglie del Ramona, la quale lo ha abbandonato per andare a vivere e lavorare nel circo del suo nuovo compagno di nome Pasquale.

Come se non bastasse l’ex moglie è riuscita anche ad avere l’affidamento esclusivo della figlia di nome Martina che a sua volta sta seguendo le orme e la mamma diventando un artista del circo. Gran parte del tempo libero Gualtiero lo passa in compagnia del suo storico amico e cugino Massimo che di professione fa il pasticcere. Una sera decide di improvvisare una seduta spiritica insieme allo stesso Massimo e con la presenza del fidanzato Petronio e di Iolanda: il loro obiettivo è quello di invocare lo spirito della celeberrima artista statunitense Marilyn Monroe.

Per Gualtiero questo è molto di più che un momento di goliardia ma una passione che da sempre lo caratterizza E infatti riesce a richiamare dal mondo dei morti lo spirito della diva americana che entra a far parte della sua vita quotidiana. Lui la vede sotto forma di fantasma e soltanto lui è in grado di interagire con lei. Questo comporterà una serie di disagi per il povero Gualtiero, tanto che ad un certo punto crede di soffrire di allucinazioni, per cui si rivolge ad uno psichiatra che gli consiglia di assecondare questa presenza costante nella sua vita quotidiana e di seguire un gruppo di terapia in cui ci sono persone che hanno avuto la stessa sua sindrome.

Lo spirito di Marilyn si dimostrerà molto importante nello sviluppo della vita dell’uomo, grazie a dei consigli che si dimostreranno estremamente azzeccati tra mille e divertenti vicissitudini.