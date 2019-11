Nico Arezzo/ L’asso per Sanremo Giovani: voce che sposa la chitarra (Italia Sì)

Altro giovanissimo di Sanremo Giovani, che si potrà seguire a Italia Sì è Nico Arezzo, di Modica, in provincia di Ragusa. Domenico Arezzo, è vissuto sempre immerso nell’arte e nella musica, infatti il padre è noto maestro di musica e la madre è ballerina. E sicuramente i genitori gli hanno infuso la passione per la musica, ma soprattutto le doti musicali, la determinazione a dedicarsi allo studio della stessa e a realizzare qualcosa di importante. Ha iniziato facendo il tecnico audio e delle luci, per inserirsi in questo ambiente, poi ha deciso a un certo punto che era arrivato il momento di concretizzare la sua passione e i suoi studi, anche per non deludere i genitori, che hanno sempre creduto in lui. Dapprima è stata la chitarra che lo ha stregato, fino a partecipare al tour del padre e di un suo amico musicista in America. La sua canzone in gara, Volo, ha un corposo accompagnamento di chitarra, numerosi arpeggi, cambiamenti di stili musicali e una cascata di parole, portate avanti da una voce delicata, con qualche inflessione soul-pop stile americano anni ottanta-novanta. Una canzone intima, riflessiva, ma anche d’amore. Nel brano viene esternata la voglia dell’autore di vivere a 360 gradi, provando gioie, dolori, emozioni, nuove sensazioni, di viaggiare per il mondo. Traspare una frenesia di conoscere le cose, di innamorarsi, di perdersi per le strade del mondo, per le bellezze del mondo, appunto una voglia di prendere il volo.

Nico Arezzo, Italia Sì: dubbi sulla sua tecnica

Nico Arezzo non sembra avere spiccate doti canore, almeno per quanto riguarda la tecnica, e non sembra avere una voce particolarmente suggestiva. Ma la voce, al tempo stesso, sembra amalgamarsi bene con la sua chitarra, con le note del brano, e la sua delicatezza potrebbe essere considerata interessante, tanto da consentirgli di proseguire nella gara canora. Nico Arezzo ha però notevoli capacità nel suono della chitarra, un suono pulito e pieno di abbellimenti, qualità importantissima per stimolare la crescita artistica, compositiva, e qualità fondamentale che può essere un per lui un punto di forza, un elemento di attrazione per il pubblico, i giudici, la critica. Anche nei live, dove la presenza scenica, anche nei virtuosismi, nella capacità di trascinare con il proprio strumento band e pubblico, si rivela sempre essenziale. Clicca qui per il video.

