Nico Hulkenberg, incidente al box Haas/ Video, colpisce una gomma mentre riparte

Piccolo incidente di percorso avvenuto per Nico Hulkenberg, pilota della Haas F1 Team, durante lo Sprint Shootout attualmente in corso in Austria, la gara sprint che fa da contorno al Gp vero e proprio che si terrà come sempre domani. Come potete notare anche dal video qui sotto si nota la monoposto del pilota tedesco andare ai box ma qualcosa deve essere andato storto. I meccanini danno infatti l’ok ad Hulkenberg dopo il cambio gomme, e quando lo stesso riparte colpisce una gomma dei meccanici, finendo quindi per sbandare.

Un incidente che fortunatamente non ha causato nessun ferito ne tanto meno dei problemi, ma che sta facendo il giro del web e del mondo intero scatenando l’ilarità degli addetti ai lavori. Per la cronaca Hulkenberg ha terminato la Sprint Shootout al quarto posto assoluto, una vera e propria sorpresa, dietro al Lando Norris su McLaren, alla Red Bull di Perez e a Max Verstappen, quest’ultimo in pole position. Di seguito il video di quanto accaduto pubblicato su Twitter. Alle ore 13:50 il pilota della Haas sarà convocato per l’unsafe release alla luce appunto della partenza della piazzola tutt’altro che “standard”.

problemi in pit lane per nico hulkenberg notato come unsafe release #AustrianGP pic.twitter.com/8FYYpBNUvB — A҉urorå⡱?￰ンムホ?￰ンムリ?￰ンムニ?￰ンムマ♡ (@Adropof_Blue) July 1, 2023

