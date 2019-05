Nicol Luzardi/ Foto, nuovo look e un colpo al cuore! (Ciao Darwin)

La nona puntata di Ciao Darwin 8 ha colpito al cuore di Nicol Luzardi, che ha scelto di condividere con tutti i fan degli scatti in cui indossa il costume di scena. Al pari di tante altre colleghe, la coreografia è riuscita a farla sognare e parla di quell’amore travolgente che può durare anche solo un’ora, descritto in modo spettacolare da Gianna Nannini nella sua Amandoti. Anche Nicol riporta uno stralcio del brano, mentre lo scatto la mostra con i capelli bagnati, lo sguardo sconvolto ed in una posa ammiccante che ha fatto fare voli pindarici alla fantasia di tutti gli ammiratori. Clicca qui per guardare la foto di Nicol Luzardi.

Nicol Luzardi, Ciao Darwin: un look diverso

In una delle ultime foto di Nicol Luzardi, ballerina di Ciao Darwin, presente nelle Stories la vediamo invece con un look del tutto diverso. Capelli semiraccolti con un piccolo chignon che spunta sulla parte alta della chioma, visibilmente in disordine. Pantaloni grigi in tuta con frange lungo ai fianchi, una semplice maglietta nera e piedi nudi. In base agli armadi presenti sullo sfondo, vestiti e scarpe sulla sedia, sembra che la ballerina si trovi nel suo appartamento. Anche se sembra un set creato per l’occasione, in realtà gli armadi sono identici a quelli mostrati in altri scatti negli anni passati.

Amami ancora, fallo dolcemente





