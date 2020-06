Nicola Carraro, dedica d’amore a Mara Venier/ “14esimo anniversario di nozze eppure sembra ieri”

Nicola Carraro ha ricordato su Instagram il giorno del suo anniversario di nozze con Mara Venier. Esattamente oggi, 28 giugno, di quattordici anni fa, era il 2006, i due salivano all’altare e il loro amore sembra più vivo che mai: “Sono passati 14 anni + 6 di fidanzamento = 20 anni che stiamo insieme – scrive il romantico marito della regina della domenica pomeriggio – mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita, da quel momento è cambiata. Buon anniversario amor mio”. Una didascalia a corredo di uno splendido collage con alcuni degli scatti più belli dello storico matrimonio fra i due. Mara ha avuto molti uomini, anche famosi, nel corso della sua vita, ma l’Amore con la A maiuscola è arrivato solo con Carraro, come del resto ha confessato la stessa Zia durante una recente ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin. Sui rispettivi canali social i due si dedicano spesso e volentieri parole d’amore, e nel contempo pubblicano anche gag decisamente esilaranti, che fanno divertire gli svariati follower della coppia.

NICOLA CARRARO E MARA VENIER, QUANDO IL NUOVO MATRIMONIO?

E in occasione del 14esimo anniversario di nozze, Carraro ha voluto sorprendere la sua compagna di vita, e commentando la foto ha scritto: “Già quattordici, mi sembra ieri, se mi vuoi risposare – rivolto ovviamente alla Mara – sono qui”. Lei non si è fatta attendere e poco dopo ha replicato “Offerta accettata”. Spesso e volentieri i due hanno raccontato di volersi risposare, e a questo punto la cosa sembra ufficiale anche se con grande probabilità bisognerà attendere che passi il ciclone coronavirus: la data prescelta sarà l’estate 2021? Questi mesi non sono stato affatto facili per Mara e Nicola, visto che prima era stata diagnosticata una grave polmonite a Carraro, e subito si era pensato al coronavirus, poi la stessa Venier è caduta, fratturandosi la gamba.



