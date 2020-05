Nicola Carraro e Claudio, marito e nipote Mara Venier/ Lui: “Vorrei riabbracciarlo”

Pubblicità

Anche Nicola Carraro, così come Mara Venier, sente la mancanza dei propri affetti. L’effetto dell’isolamento da covid-19 comincia a farsi sentire, e sia la conduttrice sia suo marito cominciano ad accusare la mancanza del piccolo Claudio, detto Iaio, il nipotino della conduttrice. Nei giorni scorsi, è stata proprio Mara Venier a manifestare la nostalgia dovuta alla lontananza dal bambino, una nostalgica che ieri ha toccato il culmine con un video messaggio che il piccolo Iaio ha lasciato a sua nonna. Mara Venier, infatti, non ha nascosto di aver pianto a dirotto, ma non è l’unica a sentire la mancanza del bambino. “Cari amici io non ce la faccio più a non abbracciarlo forte forte”, si legge infatti nella didascalia di un filmato del piccolo Claudio che Nicola Carraro ha postato sul suo profilo.

NICOLA CARRARO: “SE RIVEDRÒ CLAUDIETTO DOPO IL 4 MAGGIO? NON…”

Il piccolo Claudio è figlio di Paolo Capponi, figlio che Mara Venier ha avuto con Pier Paolo Capponi. Oggi la conduttrice e suo marito, Nicola Carraro, non vedono l’ora di riabbracciare il bambino, così come si evince anche dai commenti che condividono con i loro follower. Tuttavia, a chi chiede se a partire dal 4 maggio potranno finalmente rivederlo, Nicola Carraro risponde: “non so ma non credo”; a chi invece gli chiede se non sia possible che il piccolo associ a questa lunga lontananza una sorta di abbandono da parte dei nonni, dice: “Anche io me lo chiedo”. Mara Venier, intanto, nelle scorse ore ha spiegato al suo pubblico come mai lei viene definita dal bambino “mia bella nonna grande”: “l’altra nonna – ha detto la conduttrice – […] è piccolina, allora io sono nonna grande”.

NICOLA CARRARO E MARA VENIER: SCHERZI SUI SOCIAL, LA VENDETTA DELLA CONDUTTRICE

Nicola Carraro, intanto, è da giorni protagonista dei social con Mara Venier. In questo lungo periodo di quarantena da covid-19, la coppia non ha perso occasione di punzecchiarsi con filmati pubblicati a tradimento, dove a farne le spese, almeno in un primo momento, è stata soprattutto la conduttrice. Video sul terrazzo che immortalano la Venier in déshabillé, piccoli dispetti a favore di telecamera e prese in giro, tutto accuratamente documentato dall’occhio vigile del telefono di Carraro. Mara Venier, però, nelle ultime ore ha avuto la sua vendetta, riuscendo a immortalare un Nicola Carraro distratto, nella sua “camminata mattutina imbarazzante”. “Mi stai riprendendo?” dice lui tra le risate di Mara Venier, “ma vaffa*”. La conduttrice continua a ridere, lui fa altrettanto, prima di lasciare immediatamente la scena. “Che camminata”, dice lei continuando a ridere.



