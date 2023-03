Nicola Carraro: marito Mara Venier, chi è?/ “Mi rinfaccia che lavoro troppo, forse…”

Chi è Nicola Carraro?

Nicola Carraro, classe 1942, è un ex produttore cinematografico ed editore italiano ma è anche il marito della grande conduttrice italiana di Domenica in: Mara Venier. Nipote del grande editore Angelo Rizzoli, ha iniziato a lavorare nella casa editrice di famiglia nel 1961, poi dopo il servizio militare, diventa direttore editoriale della collana di periodici per poi acquisire nel 1975 per il gruppo Rizzoli la casa editrice Sperling & Kupfer di cui diventa presidente.

Gli anni successivi si dedica poi all’attività cinematografica, con la Vides S.p.a e nel frattempo accresce il suo patrimonio e vive per un po’ di tempo ai Caraibi. Prima di conoscere e innamorarsi di Mara Venier, Nicola Carraro aveva sposato un’altra donna e insieme a lei aveva avuto ben tre figli; una storia simile a quella di Mara che aveva avuto due figli da due compagni diversi. L’incontro tra Nicola e Mara è stato raccontato qualche anno fa proprio da lui, inizialmente non sembravano esserci i presupposti per una storia d’amore ma poi improvvisamente è cambiato tutto e i due ad oggi sono inseparabili, tanto che quando Mara parla di lui in televisione, spesso si commuove.

La storia d’amore di Nicola Carraro e Mara Venier

Nicola Carraro aveva raccontato così il suo primo incontro con Mara Venier: “Mio cugino Angelo e sua moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. All’epoca, Mara era all’apice del successo. Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati”.

Nicola e Mara si sposarono nel 2006, da quel giorno i due condividono molti momenti insieme, viaggiano e si divertono senza dar peso all’età, l’unica cosa che a volte è di troppo nella loro relazione è il lavoro. Mara lavora moltissimo e spesso i due non possono trascorrere insieme tutto il tempo che desidererebbero trascorrere, la stessa conduttrice di Domenica in aveva dichiarato: “L’unica cosa che Nicola mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”. Al di la di questo, i due sono molto romantici e spesso non sono mancate sorprese in televisione o dolcissimi post sui social.

