Nicola Carraro marito Mara Venier/ “L’80enne più figo al mondo: lo conquistai con…”

NICOLA CARRARO, ECCO CHI E’ IL MARITO DI MARA VENIER

Chi è Nicola Carraro, il marito di Mara Venier? Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Mi casa es tu casa”, fortunato programma in cinque appuntamenti condotto da Cristiano Malgioglio su Rai 2 (in onda in prima serata a partire dalle ore 21.20) e l’ospite questa volta del format dalla dimensione domestica e informale in cui raccontarsi e parlare di sé sarà Mara Venier, reduce peraltro dalla notizia della sua positività al Covid. E l’ospitata della 72enne conduttrice televisiva veneziana, uno dei volti più noti del servizio pubblico, sarà anche l’occasione per scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata e sentimentale, a partire proprio dall’uomo che è diventato suo marito sedici anni fa.

Mara Venier è negativa al covid/ "Sono guarita, vado a registrare Domenica In"

Nicola Carraro è entrato nella vita di Mara Venier dopo il precedente matrimonio della conduttrice ed ex modella veneta con Jerry Calà: un ménage durato poco tempo e che aveva portato i due a separarsi, a cui erano seguite le relazioni con Renzo Arbore prima e poi quella più breve con Armand Assante. Cosa sappiamo invece del produttore cinematografico ed editore milanese classe 1942 che proprio quest’anno ha spento le sue prime ottanta candeline? ‘Zia’ Mara è sposata col suo Nicola (risultato pure lui di recente positivo al Covid) dal 28 giugno 2006: nipote del celebre Angelo Rizzoli, il diretto interessato aveva cominciato a lavorare proprio nella casa editrice di famiglia, prima di diventare assistente di Enzo Biagi e, successivamente, cambiare ambito e diventare produttore cinematografico: sarà in seguito al suo ritorno in Italia, dopo aver vissuto per un certo periodo all’estero, che comincerà la sua vita assieme alla Venier. Nel frattempo, Carraro era diventato padre di tre figli, ovvero Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, avuti dalla relazione con la moglie Adonella Colonna di Paliano, scomparsa nel 2021.

Mara Venier ha il Covid/ Domenica In, a rischio la puntata di Natale?

MARA VENIER, “COME HO CONQUISTATO NICOLA? CON PASTA E FAGIOLI”

Proprio in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’amore della sua vita, festeggiato lo scorso 1° febbraio, Mara Venier aveva avuto modo di fare attraverso il proprio profilo Instagram gli auguri a Nicola Carraro, in quel momento a Santo Domingo. Non potendolo raggiungere, anche solo per un giorno, a causa delle restrizioni dovute al Covid, la conduttrice di ‘Domenica In’ aveva usato i social per esprimergli il suo amore, rammaricandosi per il fatto che era la prima volta in 21 anni assieme che non riuscivano a essere vicini nel giorno del suo compleanno. “Auguri amore mio, sei l’ottantenne più figo del mondo” era la dedica con tanto di foto che Mara aveva dedicato al proprio compagno.

Mara Venier, Nicola Carraro positivo Covid/ Annuncio prima della diretta Domenica In

E proprio qualche mese fa, all’avvio dell’ennesima stagione di ‘Domenica In’, ad accompagnare idealmente la padrona di casa di uno dei programmi più longevi della Rai al nuovo esordio c’era proprio Nicola Carraro. Spettatore d’eccezione della prima puntata della stagione in corso, il produttore cinematografico era stato salutato con un bacio da Mara Venier che in seguito aveva parlato di “momento felice” proprio perché nel corso di quel pomeriggio c’era suo marito accanto a lei. Non solo: in quella circostanza Mara Venier ha pure rivelato un dettaglio sulla loro storia d’amore ovvero il modo in cui aveva conquistato il futuro marito. “L’ho conquistato con la mia cucinae la pasta e fagioli” ha ammesso candidamente la diretta interessata, ricordando che all’epoca qualcuno aveva suggerito a Carrara che lei cucinava molto bene e così si era presentato da Mara che per tutta risposta gli aveva detto ‘Senta, dottor Carraro, venga a casa mia che gliela faccio la pasta e fagioli’…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA