Nicola Carraro, marito Mara Venier/ Lei: “Finalmente insieme, non ti lascio più!”

Nicola Carraro è il marito di Mara Venier, la conduttrice di “Domenica In” ospite questa settimana della seconda puntata di “C’è posta per te” dell’amica Maria De Filippi. In queste settimana però il produttore cinematografico ha fatto preoccupare la zia Mara per un malore che li ha costretti a stare lontani a lungo. A raccontare cosa è successo davvero ci ha pensato proprio Nicola tramite i social: “eccoci qua , sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare” pubblicando una foto con l’amata moglie Mara che ha prontamente commentato: “quanto mi hai fatto preoccupare marito mio…”. Poco dopo lo scatto è stato ricondiviso dalla stessa Mara Venier sul suo seguitissimo profilo Instagram con una frase davvero bellissima: “finalmente sei con me, non ti lascio più”. Tanti gli amici e colleghi che hanno commentato lo scatto: dall’amica Antonella Clerici a Elisabetta Gregoraci fino a Gigi D’Alessio, senza contare i tantissimi commenti di persone comuni che ogni volta dimostrano il loro infinito affetto alla conduttrice.

Mara Venier e Nicola Carrara: il primo incontro

Intanto con l’arrivo del nuovo anno Mara Venier e Nicola Carrara hanno festeggiato un importante traguardo: 20 anni d’amore. Proprio così la coppia è felicemente innamorata da circa vent’anni visto che la conduttrice ha incontrato il produttore cinematografico nel lontano 2000 in occasione di una cena tenutasi a Forte dei Marmi. Riguardo a quella cena la Venier ha raccontato: “per presentarsi lui mi disse “Ho sentito parlare di lei, mi hanno detto che fa una buona pasta e fagioli”. A me, che in quel periodo con Domenica in ero la regina della domenica…”. Sicuramente un approccio sui generis quello di Nicola, che non passò affatto inosservato come ha ricordato lo stesso produttore cinematografico: “mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati”.

