Nicola Carraro è il marito di Mara Venier, la conduttrice di “Domenica In”. Un nome molto noto nel mondo dello spettacolo visto che in passato si è fatto conoscere ed apprezzare nel mondo del cinema come produttore cinematografico. Non solo, Carraro è famoso anche come editore della famiglia Rizzoli. La coppia è felicemente innamorata dal 2006, anche se il loro primo incontro risale a qualche anno prima. Proprio la conduttrice televisiva ricordando il primo incontro con il marito ha raccontato: “siamo legati da 24 anni”.

Ma qual è il segreto di un amore così lungo e duraturo tra Mara Venier e il marito Nicola Carraro? Una domanda a cui la Venier ha risposto rivelando che il segreto del loro amore è sicuramente la libertà di coltivare e vivere le proprie passioni. Lei è una stakanovista, innamorata del suo lavoro, mentre Nicola è un grande appassionato di golf. I due sono legati da 24 anni e la coppia ha deciso di sposarsi il 28 giugno 2006.

Nicola Carraro su Mara Venier: "conosciuta all'apice del successo"

Come si sono conosciuti Mara Venier e il marito Nicola Carraro? A rivelarlo è stato l’ex editore e produttore cinematografico che ha incontrato la popolare conduttrice televisiva durante una cena organizzata dal cugino Angelo a Forte dei Marmi. “All’epoca, Mara era all’apice del successo” – ha rivelato l’ex produttore che non appena l’ha vista ha voluto sorprenderla dicendole “so che sai cucinare bene pasta e fagioli”. Un’uscita infelice, visto che la Venier lo guardò malissimo, ma poco dopo tra i due è scattata la scintilla.

24 anni d’amore e di unione, anche se come tutte le coppie hanno vissuto un momento di crisi. A confessarlo è stata proprio la regina della domenica televisiva: “ci amiamo tantissimo. Lui è l’amore della mia vita. Ma ognuno di noi mantiene i propri spazi. Lo abbiamo capito bene sei anni fa, quando abbiamo rischiato di separarci”.