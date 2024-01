Nicola Di Bari, chi è e carriera/ I brani iconici, il doppio trionfo a Sanremo e l’avvicinamento al cinema

Nicola Di Bari, chi è il celebre cantautore: i brani di successo e Sanremo

Nicola Di Bari, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona, è un celebre cantautore italiano di Zapponeta, in provincia di Foggia. Nato il 29 settembre 1940, cresce in campagna e ha sin da giovanissimo un grande attaccamento alla sua terra natia e alla vita rurale. Dopo aver lasciato la Puglia, si trasferisce a Milano per avviare la carriera di cantante. Dopo aver partecipato al Cantagiro nel 1964 con Amore ritorna a casa ed essersi accasato nel 1967 nella RCA, con cui firmò un contratto, ottiene il boom negli anni ’70.

Nel 1970 porta al Festival di Sanremo il brano La prima cosa bella, che inizialmente doveva essere interpretato da Gianni Morandi, e si classifica secondo. A seguire, ottiene due primi posti consecutivi, a Sanremo 1971 con Il cuore è uno zingaro e a Sanremo 1972 con I giorni dell’arcobaleno, brano poi portato in gara anche all’Eurovision Song Contest di quell’anno. A seguire, col cambio di casa discografica, Nicola Di Bari vive un declino non solo delle vendite in Italia ma anche della sua attività. Tuttavia continua inarrestabile il successo in America Latina.

Nicola Di Bari, l’attività nel cinema e il ricovero nel 2020

Ma non solo musica. Nicola Di Bari, nel corso della sua straordinaria carriera, si è avvicinato anche al mondo del cinema. Tantissimi i set su cui ha lavorato, da L’immensità (La ragazza del Paip’s) del 1967 a Torino nera del 1972. Il suo iconico successo La prima cosa bella diventa inoltre colonna sonora del film di Paolo Virzì dall’omonimo titolo, girato nel 2010: del brano viene anche registrata una cover resa celebre dalla voce di Malika Ayane. La sua ultima partecipazione ad un film risale al 2020: si tratta di Tolo Tolo, il successo di Checco Zalone.

Negli ultimi anni Nicola Di Bari ha ridotto significativamente la propria attività e la propria presenza in tv. Nell’ottobre 2020, inoltre, il cantautore è stato ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano.











