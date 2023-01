NICOLA E ANNALISA, MATRIMONIO FINITO PER I TRADIMENTI DI LUI/ Niente pace a C’è posta per te: “È finita”

Annalisa non perdona Nicola a C’è posta per te: “Tradita due volte, è finita!”

Annalisa non sembra pronta a perdonare il marito Nicola a C’è posta per te per i suoi due tradimenti. “La prima volta ho sofferto tanto, sono stata male, ho perso peso, la seconda volta non è stata così. – spiega la donna, che aggiunge – Ho ritrovato me stessa, sono in pace con me stessa perché lui dopo il primo tradimento era diventato gelosissimo, asfissiante.” Lui la implora, sottolineando il fatto che le sue scuse questa volta sono fatte davanti a tutti.

“Lui ad oggi non mi manca”, aggiunge però Annalisa, dichiarando che per lei è finita e che possono avere sì un rapporto ma solo in virtù dell’amore per i loro figli: “Come si fa ad amare ancora una persona che ha fatto tutto questo? Una volta posso perdonare, ma due volte con lo stesso errore no!” E chiude la busta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Nicola e Annalisa a C’è posta per te

La seconda puntata di C’è posta per te 2023 continua con la storia di un matrimonio interrotto. Fa il suo ingresso in studio Nicola che dopo 13 anni di matrimonio e due figli ha deciso di lasciare la casa in cui viveva con la moglie per andare a vivere con la donna con cui la tradiva. Dopo due mesi con lei però si è accorto di aver fatto un grandissimo errore, al punto tale da lasciare l’amante per tornare dalla moglie Annalisa. Lei, però, non lo perdona, anche si è trattato del primo tradimento da parte di Nicola ma del secondo.

A causare questi tradimenti, come afferma Nicola, sono alcuni problemi familiari scatenati dalla madre di lei e da una particolare situazione in cui viveva il padre, poi morto. Lui, in un momento difficile, inizia a trascurare la moglie e la tradisce una prima volta con una ragazza conosciuta in una chat. Il secondo tradimento con una seconda donna lo porta a lasciare quindi casa sua e poi pentirsene.

Nicola ha tradito due volte la moglie Annalisa: lei lo perdona?

Da allora Nicola cerca di farsi perdonare da sua moglie Annalisa che non vuole però saperne di perdonarlo. Annalisa ha però accettato l’invito e ritrova suo marito dall’altra parte della busta che la implora: “Amore, come mi manca chiamarti così. Sono mesi che aspetto questo momento, per guardarti negli occhi e dirti quello che penso. So benissimo che ho sbagliato e per ben due volte, e per il mio comportamento ho perso la nostra famiglia. Non voglio giustificarmi… mi manchi da morire, mi manca tutto di te”. Lei, però, appare restia a perdonarlo.

