Nicola Manzoni e Luca Sofri, chi sono gli ex mariti di Daria Bignardi/ Mamma di due figli: Ludovico ed Emilia

Nicola Manzoni e Luca Sofri, ex mariti di Daria Bignardi: i figli Ludovico e Emilia

Daria Bignardi è ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata in onda come sempre su Rai 1. La giornalista e conduttrice, oltre alla sua lunga carriera in televisione e al servizio dell’informazione, ha spesso attirato la curiosità del pubblico anche per la sua vita privata, seppur conservata in gran segreto. La conduttrice della prima storica edizione del Grande Fratello è stata sposata inizialmente con Nicola Manzoni, di professione insegnante di filosofia: dal loro matrimonio è nato il figlio Ludovico.

A seguire, Daria Bignardi è stata sposata dal 2004 al 2018 con il giornalista Luca Sofri. Oltre ad essere il direttore del giornale online il Post, Sofri ha scritto anche per Il Foglio, l’Unità, GQ, Panorama, Diario, Wired, Vanity Fair e La Gazzetta dello Sport. Ha anche avuto una carriera come conduttore televisivo: nel 2002 ha condotto Otto e mezzo su La7, mentre fino a fine 2009 ha condotto il programma Condor tutti i giorni su Rai Radio 2. La coppia ha avuto una figlia, Emilia, la secondogenita della Bignardi.

Daria Bignardi, dagli ex mariti alla nuova vita con Stefano Aletti

Daria Bignardi e l’ex marito Luca Sofri si sono separati ormai da diversi anni. Era il 2018 quando la giornalista confermò la separazione al settimanale Chi, che aveva sganciato uno scoop sul marito, pizzicato in compagnia di un’altra donna. Nessun tradimento ma l’intenzione della coppia di prendere strade separate ormai da oltre un anno, pur preferendo mantenere riservata la cosa.

Dopo due ex mariti e due figli Daria Bignardi ha conosciuto il compagno Stefano Aletti, che viene dal mondo della finanza. La prima foto di coppia è stata resa pubblica dal settimanale Chi nel 2019, quando la giornalista si era ormai lasciata alle spalle la separazione da Sofri. La coppia è piuttosto riservata e, eccezion fatta per quello scoop, non si sono mai mostrati in atteggiamenti intimi in forma pubblica, preferendo tutelare la propria vita personale e privata.

