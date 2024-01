Pronostico Sinner Medvedev/ Australian Open 2024, Pietrangeli: “Jannik è più in forma” (esclusiva)

PRONOSTICO SINNER MEDVEDEV, AUSTRALIAN OPEN 2024: PAROLA NICOLA PIETRANGELI (ESCLUSIVA)

Finalmente ci siamo, è il giorno di Sinner Medvedev E NON Pò MANCARE IL NOSTRO PRONOSTICO: dopo aver eliminato Novak Djokovic, oggi Jannik Sinner affronterà nella finale degli Australian Open 2024 il tennista russo Daniil Medvedev. La prima finale per il tennista altoatesino nei tornei del Grande Slam, con la speranza che il tennis italiano possa rivivere la gioia di un successo dopo il Roland Garros di Adriano Panatta nel 1976. Jannik Sinner destinato si spera a diventare il numero uno del tennis mondiale del futuro, magari lottando con Carlos Alcaraz. Prima di tutto questo però, la finale degli Australian Open che i tifosi italiani sperano si colori d’azzurro, con le magie, i colpi straordinari di questo campione. Per il pronostico su Sinner Medvedev abbiamo sentito il più grande giocatore del tennis italiano di tutti i tempi, Nicola Pietrangeli, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Sinner nella storia con la prima finale Slam agli Australian Open: cosa ne pensa? Una grande cosa, ma non c’è da sorprendersi perché Sinner sta giocando veramente bene.

È nato un campione, sarà lui il numero 1 del futuro vista la facilità con cui ha sconfitto Djokovic? Sinner per come gioca è destinato a diventare veramente il numero uno del tennis mondiale. Alcaraz sarà il rivale di Sinner, ma il tennista spagnolo è più discontinuo di quello altoatesino e vedo meglio Sinner in questo senso.

Come vede la finale Sinner Medvedev? Medvedev sulla carta è il favorito vista la migliore classifica del ranking mondiale (Medvedev è terzo, Sinner quarto, ndR). Sinner però è certamente più in forma.

Quali saranno i colpi su cui dovrà puntare Sinner? Non do consigli su quest’incontro, Sinner e Medvedev sanno meglio di me come dovranno giocare.

Cosa dovrà temere Sinner del tennista russo? Anche qui non do consigli, Medvedev ha disputato tante partite come Sinner, sanno bene come giocare quest’incontro.

Il suo pronostico su Sinner Medvedev: chi vincerà gli Australian Open? Non do un pronostico, ma spero ovviamente che sia Sinner, il giocatore italiano a vincere gli Australian Open. (Franco Vittadini)

