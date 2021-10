Nicola Pisu bacia Soleil Sorge? No, lei rifiuta!/ Ripiega su Miriana Trevisan che…

Nicola Pisu si è fatto coraggio e ha provato a baciare Soleil Sorge. Nel corso della serata dedicata alla festa di Manila Nazzaro per il suo compleanno, è arrivato il primo tentativo di vero approccio. Nicola e Soleil stavano ballando in modo bizzarro. Lei sul divano usando Nicola come il palo della lapdance. Nicola a quel punto non ha resistito e si è gettato addosso a Soleil che però non ha gradito il comportamento: “No, così no. Piano piano si conquistano le donne, Nic”. Soleil si è poi scansata lasciando Nicola perplesso. Proprio qualche giorno fa, Nicola aveva dichiarato di provare qualcosa per l’influencer: “Io sono convinto che a me lei piace. Quando sto con lei sto bene e lei secondo me lo sa già. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state tante occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di sì, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”. Nicola però è stato respinto. Ci riproverà ancora o tra lui e Soleil nascerà solo una bella amicizia?

Nicola Pisu bacia Miriana Trevisan. L’attore Alex Belli aveva consigliato a Nicola di lasciar stare Soleil e di concentrarsi su Miriana che aveva mostrato un interesse nei suoi confronti. Dopo il suo consiglio, Nicola Pisu ha deciso di concentrarsi sulla donna. I due si sono avvicinati durante la festa ed è scoccato un bacio. Durante il corso della serata, Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono stuzzicati e abbracciati e complice qualche bicchiere di troppo si sono addormentati insieme sul letto.

In realtà c’è chi sostiene che non sia andata proprio così. Sui social, un utente ha fatto notare: “Le parole hanno un peso ricordatevelo. Ho letto cose assurde . Allora è andata così Nicola non molto lucido si è steso vicino a Miriana e stavano dormendo, finché Sophie non lo ha visti e si è inventata che si fossero baciati e allora quelli dell’altra stanza sono andati a controllare. Poi si è alzata prima Miriana e dopo Nicola. Quelli dell’altra stanza vedendoli così hanno cominciato ad incitare Nicola a baciare Miriana (che era solo imbarazzata per la situazione ) . Non si è visto forse c’è stato un bacio a stampo”. Una situazione degenerata per colpa degli altri insomma: “Alla fine Miriana è tornata a letto e ha invitato Nicola che ancora non molto lucido è rimasto e ora stanno dormendo. Miriana era imbarazzata ma non è successo nulla”, ha proseguito l’utente sui social.

